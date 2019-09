Wiener Privatbank SE

Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Arca Investments, a.s. (Juristische Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Juraj Dvorak Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Wiener Privatbank SE LEI: 529900VYY1MRNR59PN57 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000741301 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 12.09.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 10,50/Aktie 495.460 Gesamtvolumen: 495.460 Gesamtpreis: 5.202.330 Durchschnittspreis: 10,50 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Wiener Privatbank SE Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes – eduard.berger@wienerprivatbank.com MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes – helmut.hardt@wienerprivatbank.com T +43 1 534 31–0, F -710 www.wienerprivatbank.com Börse: Wien (Amtlicher Handel) ISIN: AT0000741301 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien Telefon: +43-1-534 31-0 FAX: +43-1-534 31-710 Email: office@wienerprivatbank.com WWW: www.wienerprivatbank.com ISIN: AT0000741301 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

