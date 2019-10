Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zur Türkei

Halle (ots)

Politische Zurückhaltung kann eine Tugend sein. In diesem Fall ist sie es aber nicht. Angriffsfläche in Erdogans Positionen gäbe es genug: Seine Drohung, Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken, könnte man mit der Frage beantworten, ob es wirklich zu Erdogans Verständnis des Islam gehört, Glaubensbrüder zum Zweck der politischen Erpressung einzusetzen. Zumal er sie doch - nach eigener Aussage - direkt in die Arme von "Faschisten" treiben würde und er durch seine jahrelange Einmischung in Syrien vieler dieser Flüchtlinge selbst "produziert" hat.

