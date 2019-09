Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Österreich

Halle (ots)

Sebastian Kurz durfte sich am Sonntag über fünf Prozent Stimmenzuwachs freuen. Am Montag aber schon musste er zur Kenntnis nehmen, dass seine Lage viel schwieriger geworden ist. Vor der Wahl schien er frei zwischen drei Optionen wählen zu können: Freiheitliche, Sozialdemokraten, Grüne - alle boten sich als Partner an. Entscheiden sich die Rechten aber für die Opposition, muss Kurz umschwenken. Koaliert er mit den Grünen, kann er nicht gleichzeitig die Rechten kopieren. Wie er das löst, wird spannend. Und es könnte wichtig für Europas Zukunft werden.

