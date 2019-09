Mitteldeutsche Zeitung: zu Leichtathletik_WM

Mitteldeutsche Zeitung

Halle (ots)

Also bitte, überrascht darf niemand sein. Dass diese Leichtathletik-WM 2019 in vielerlei Hinsicht ein Fiasko werden würden, war schon bei der Vergabe 2014 (begleitet von Korruptionsvorwürfen) an das Emirat Katar absehbar. Kaum Zuschauer, brutale Bedingungen für die Athleten im heißen Wüstenstaat - konnte man alles wissen. Nun gibt es zur Bestätigung diese aktuellen Bilder: Marathonläuferinnen, die in Rollstühlen weggefahren werden, Geher ebenso am Rande des Kollaps und verärgerte Sportler, die sich als Versuchskaninchen missbraucht fühlen. Dazu lacht IOC-Präsident Thomas Bach mit den Scheichs auf der Tribüne. Ob nun die Olympier oder ihre Sparte Leichtathletik - sie haben ihre Seele verkauft. Doch auch das verwundert nicht. In Zeiten da Fußball-Klubs russischen Oligarchen, chinesischen Konzernen oder eben von Öl-Prinzen gehören. Und auch die nächste Fußball-WM findet schließlich 2022 in Katar statt.

