Messe Berlin GmbH

Hygiene im Gesundheitswesen hat oberste Priorität

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Produkte, Systeme und Verfahren sowie ein umfassendes Rahmenprogramm: Die CMS Berlin 2019 informiert gezielt zur Reinigung und Hygiene im Gesundheitswesen

Reinigung & Hygiene im Gesundheitswesen ist ein verantwortungsvoller Aufgabenkomplex, der viel Kompetenz verlangt. Vor allem in Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Krankenhäusern können professionelle Gebäudedienstleister mit ihrem Know-how zu einem deutlich höheren Hygieneniveau beitragen. Die Hersteller von Reinigungsmaschinen und -geräten schaffen dafür die notwendigen Voraussetzungen ebenso wie die Produzenten von adäquaten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Daher richtet sich die Internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 - Cleaning. Management.Services. (24.-27.9.) gezielt an die Vertreter dieses Marktsegments. Die Fachmesse bietet einen umfassenden Marktüberblick über Produkte, Systeme und Verfahren für das Gesundheitswesen sowie ein fachspezifisches Rahmenprogramm. Das Praxisforum am 26. September wendet sich an alle, die Verantwortung für die Reinigung und Hygiene im Gesundheitswesen tragen.

Welchen Stellenwert die Hygiene im Gesundheitswesen einnimmt, unterstreicht der MLP Gesundheitsreport 2016. Demnach nennen Patienten und Ärzte gleichermaßen "hohe hygienische Standards" als wichtigstes Kriterium, "was in einem guten Krankenhaus unbedingt erfüllt sein muss". Auf den weiteren Plätzen folgen die Qualifikation der Ärzte, Aufklärung vor Operationen sowie mehr Zeit für Ärzte und Pflegepersonal für die Patienten.

DIN-Norm setzt Maßstäbe

Einrichtungen des Gesundheitswesens gehören zu den anspruchsvollsten Managementaufgaben professioneller Gebäudedienstleister. Hohe Qualitätsansprüche treffen zusammen mit einer sensiblen Hygienesituation und einer Reinigung, die sich nahtlos in die klinischen Abläufe einfügen muss. Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich, Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV): "In Verbindung mit der aktuellen Diskussion um Krankenhausinfektionen muss ein angemessenes Hygienemanagement für einwandfreie Reinigungsleistungen Sorge tragen. Unterstützt durch die Lösungen unserer Lieferanten stellen sich die Gebäudedienstleister täglich diesen hohen Anforderungen. Unsere Mitarbeit an der DIN-Norm für die Krankenhausreinigung wird hier zudem Maßstäbe setzen."

Gesundheit ist ein Megatrend

Auch die Reinigungsmaschinen-Industrie unterstreicht den Stellenwert von fachgerechter Reinigung im Zusammenhang mit Gesundheit. Markus Asch, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA: "Neben Körperpflege geht es um hygienisch einwandfreie Umgebungen wie sanitäre Einrichtungen oder Küchen. Da verwundert es umso mehr, dass vor allem in hochsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen die manuelle Reinigung noch so verbreitet ist. Gesundheit ist ein Megatrend, der uns in den kommenden Jahrzehnten stark beeinflussen wird. Wir sollten diesen enormen Markt nutzen und für eine erfolgreiche Zukunft zu einem Kernsektor unserer Branche entwickeln."

Bestmögliches Hygiene-Level

Bei der Hygiene im Gesundheits- und Pflegewesen geht es stets um höchstmögliche Sicherheit. Werner Schulze, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung im IHO - Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz: "Insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Antibiotikaresistenzen kommt Desinfektionsmitteln eine wichtige Bedeutung hinsichtlich der Patientensicherheit zu. Im Fokus stehen der Schutz von Patienten und Mitarbeitern sowie eine Unterbrechung der Infektionskette. Einrichtungen müssen alles dafür tun, um das bestmögliche Hygiene-Level sicherzustellen und deshalb auf wirksame Reinigungs- und Desinfektionsprodukte zurückgreifen."

Veranstaltet wird die CMS Berlin 2019 von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Frankfurt/Main.

Pressekontakt:

Wolfgang Rogall

PR Manager

wolfgang.rogall@messe-berlin.de

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell