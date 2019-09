Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Klima-Debatte

Halle (ots)

Es muss ein klares Bekenntnis, ja ein verbindlicher Fahrplan dafür her, wie die deutsche Wirtschaft und Lebensweise so umgebaut werden können, dass künftige Generationen nicht im Chaos versinken. Natürlich hat es zu lange gedauert, diesen Umbau einzuleiten; natürlich wird er längst noch nicht so grundsätzlich angegangen, wie es nötig wäre - genannt seien die noch immer zu zentralistisch betriebene Energiewende und die verschlafene Verkehrswende - die müsste sich weniger um Benzinpreis und Inlandsflüge und mehr um intelligente Vernetzung von Individual- und öffentlichem Nahverkehr drehen.

