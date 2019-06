Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu Hongkong

Halle (ots)

Die Autokraten kämpfen mit nicht enden wollenden Problemen - genießen aber keinerlei Ewigkeitsgarantie für sich selbst und ihr Regime. Das spürt zunehmend auch der russische Präsident. In Moskau läuft derzeit ein Verwirrspiel rund um immer neue Festnahmen und Freilassungen von Regimekritikern. Viele Russen fragen sich: Was und wohin will Wladimir Putin? Die einzige wirklich greifbare Konstante liegt in Abwärtskurven: Das Vertrauen der Russen zu Putin sinkt seit vielen Jahren stetig.

