Weihnachtswunschbaumaktion: Senioren und Kinder freuen sich über Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Neuss (ots) - "Geschenke unterm Weihnachtsbaum sind für manche Menschen keine Selbstverständlichkeit. Im Namen aller Beschenkten ein herzliches Dankeschön für die Weihnachtswunschbaumaktion von Yanfeng Automotive Interiors und RCI Banque Deutschland!"

Laura Horn vom SOS-Kinderdorf in Düsseldorf und Heike Jansen vom Herz-Jesu-Pflegeheim in Neuss nahmen am 18. Dezember 2018 Weihnachtsgeschenke entgegen. Von Anfang Dezember an hatten Mitarbeiter von Yanfeng Automotive Interiors und RCI Banque Deutschland 135 Wunschkarten vom "Weihnachtswunschbaum" im Empfangsbereich des gemeinsamen Unternehmenssitzes an der Neusser Jagenbergstraße 1 "gepflückt", um sozial benachteiligten oder einsamen Kindern und Senioren aus der Region einen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Die Weihnachtswunschbaumaktion von Yanfeng Automotive Interiors und RCI Banque Deutschland wurde in Kooperation mit dem Herz-Jesu-Pflegeheim in der Neusser Innenstadt und dem SOS-Kinderdorf in Düsseldorf durchgeführt. Die Wünsche wurden in enger Zusammenarbeit mit den beiden Institutionen ermittelt. Die Senioren haben sich warme Schals, Handschuhe oder Hausschuhe, Bücher oder einen Friseurbesuch gewünscht. Die Kinder können sich über Bilderbücher, Spiele und Stofftiere zu Weihnachten freuen.

"Menschen, denen es nicht so gut geht, zu Weihnachten eine kleine Freude machen: Auch dieses Jahr war die Weihnachtswunschbaumaktion ein großer Erfolg.", sagt Elvira Schuster, Direktorin Personal der RCI Banque Deutschland. "Uns ist soziales Engagement am Standort sehr wichtig und auch unsere Mitarbeiter unterstützen in der Regel lieber vor Ort ansässige Institutionen", sagt Julia Hering, Personalleiterin bei Yanfeng Automotive Interiors in Neuss.

Über Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt weltweit mehr als 33.000 Mitarbeiter an über 100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.

Über RCI Banque Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

