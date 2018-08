Pierre-Yves Beaufils wird zum 1. September 2018 neuer Generaldirektor von RCI Banque Deutschland

Pierre-Yves Beaufils ist vom 1. September 2018 an Generaldirektor von RCI Banque Deutschland. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/125761 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland/RCI Banque Deutschland" Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Mit Wirkung zum 1. September 2018 wird Pierre-Yves Beaufils neuer Generaldirektor von RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland. In dieser Funktion folgt er auf Xavier Dérot, der zum selben Datum Generaldirektor in Russland für RCI Banque S.A. wird.

Pierre-Yves Beaufils (44) ist in Paris geboren und studierte an der Pariser Hochschule für Wirtschaft. Seit 1999 ist er für den Renault Konzern, seit 2005 für RCI Banque S.A. in verschiedenen Funktionen tätig, so als Finanzdirektor von RCI Banque Polen, als Direktor Kreditrisiken in der Unternehmenszentrale in Paris, zuletzt als Generaldirektor von RCI Financial Services Korea.

Pierre-Yves Beaufils ist verheiratet und hat vier Söhne.

Über RCI Banque Deutschland

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist das Unternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

