Mitteldeutsche Zeitung: zur CO2-Steuer

zur CO2-Steuer

Es ist nahezu unvermeidlich, dass vor allem einkommensschwächere Bevölkerungsschichten unter einer CO2-Steuer zu leiden hätten. Wer in einem schlecht gedämmten Altbau mit Ölheizung lebt, wer einen in die Jahre gekommenen Spritschlucker fahren muss, wer konventionell produzierte Lebensmittel kauft, wird überproportional belastet. Auch droht eine neue Ungerechtigkeit zwischen Stadt- und Landbevölkerung: Üppige Nahverkehrsangebote und wohnortnahe Jobs mögen es manchem Großstädter ermöglichen, auf ein Auto zu verzichten. Menschen auf dem Land haben diese Möglichkeit in der Regel nicht.

