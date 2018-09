Halle (ots) - Während der heißen Sommermonate sind die Kraftwerke Schkopau (Sachsen-Anhalt) und Lippendorf (Sachsen) auf Hochtouren gelaufen. "Im Vergleich zum Vorjahr haben wir von Juni bis Ende August nach Lippendorf sieben Prozent mehr Kohle geliefert und nach Schkopau 37 Prozent mehr", sagte ein Sprecher des Kohleförderers Mibrag der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). In Schkopau wurden planmäßige Reparaturarbeiten verschoben, daher der hohe Zuwachs. Auch das größte ostdeutsche Braunkohlen-Unternehmen, Leag aus Cottbus, meldet, dass die Kraftwerke im Sommer "voll ausgelastet" waren. Laut Leag hätte die Strom-Nachfrage in Deutschland ohne die Braunkohle nicht gedeckt werden können. Hauptgrund für den Zuwachs: Wegen der Windflaute ging die Leistung der Windkraft deutlich zurück.

Das belegen auch Zahlen der Bundesnetzagentur für Deutschland. Der Anteil der Braunkohle im Strommix lag von Juni bis Ende August 2018 bei 26,2 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 25,1 Prozent. Der Anteil der Windkraft sank in dem Zeitraum im Jahresvergleich von 14,7 Prozent auf 12,4 Prozent.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell