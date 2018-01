Fleurop präsentiert den BRIGITTE-Strauß

BRIGITTE-Strauß powered by Fleurop: Monatsstrauß Januar / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/44021 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Fleurop AG/Sedef Tunc/Fleurop AG" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Einzigartige Blumensträuße für einzigartige Frauen: Unter diesem Motto kreierten Fleurop und BRIGITTE gemeinsam eine Kollektion, die so vielfältig ist wie die Leserinnen der Frauenzeitschrift selbst. Ab Januar 2018 ist jeden Monat einer der zwölf exklusiven BRIGITTE-Sträuße auf www.fleurop.de erhältlich.

Seit mehr als 60 Jahren begeistert die BRIGITTE ihre Leserinnen. Die beliebteste Frauenzeitschrift Deutschlands prägt seither Generationen und setzt fortwährend Trends. Blumen spielen dabei schon immer eine große Rolle im Magazin - ob als unverzichtbare Dekoration, stylisches Accessoire oder besondere Geschenkidee. Zusammen haben die Floral-Designer von Fleurop und die BRIGITTE-Redaktion nun eine traumhafte Blumenstrauß-Kollektion entworfen. Entstanden sind zwölf einzigartige, lebendige Bouquets aus saisonalen Blüten, die die Handwerkskunst der Fleurop-Floristen auf unverkennbare Weise widerspiegeln.

Isa Petereit, Stellvertretende Chefredakteurin der BRIGITTE, freut sich über die Kooperation mit Fleurop: "Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren schönen, geschmackvollen BRIGITTE-Sträußen eine Menge Frauen glücklich machen werden. Die Fleurop AG ist mit ihrem Knowhow, ihrer Professionalität und ihrem Netzwerk ein perfekter Partner für uns."

Ab Januar 2018 ist der monatlich wechselnde BRIGITTE-Strauß unter www.fleurop.de/brigitte erhältlich. Alle Sträuße der BRIGITTE-Kollektion werden von lokal ansässigen Floristen liebevoll gebunden und persönlich überreicht.

Über Fleurop:

Die über 100-jährige Firmengeschichte der Fleurop AG ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Fleurop-Gruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlich an den Empfänger überreicht. www.fleurop.de.

