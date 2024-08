Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.

Jahrestreffen der Tanzschulunternehmen

Hamburg (ots)

Die Business-Days des "Wirtschaftsverbandes Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. (WDTU)" - dem mit 600 Mitgliedern größten seiner Art in der Bundesrepublik - findet in diesem Jahr vom 6. bis zum 8. September 2024 in Hamburg statt. Lokaler Gastgeber dieser seit 2006 (bis auf eine coronabedingte Ausnahme) alljährlich ausgerichteten Fachtagung ist das Holiday Inn City Nord.

Nach Orten wie beispielsweise Berlin, Bonn, Kassel, Köln, Leipzig, München oder Saarbrücken ist die Hansestadt an Alster und Elbe Ziel dieses Treffens von kleinen bis hin zu mittelständischen Tanzschulunternehmen. Die unterschiedlichen Interessen der teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer spiegelt sich in einem heterogenen und auf die verschiedenen Bedürfnisse der im Verband vertretenen Tanzschulen abgestimmten Programm wider.

Die an der Veranstaltung Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm, in dem nicht nur die thematischen "Klassiker" wie Betriebsführung, Recht und Steuern, sondern auch überfachliche Vorträge aus Politik, Wirtschaft und Kultur enthalten sind.

So ist Prof. Dr. Torsten Olderog, seit 20 Jahren Professor für Marketing und Dienstleistungsmanagement an der AKAD-Hochschule Stuttgart sowie erfolgreicher freiberuflicher Unternehmensberater als Keynote-Speaker eingeladen. Mit seinem "Vortrag "Einzig! Aber nicht artig. Eine einzigartige Positionierung für Ihre Tanzschule finden" gibt er den Tanzschulunternehmern Tipps zur erfolgreichen Behauptung in einem konkurrierenden Freizeitmarkt.

Ebenfalls mit dabei ist Melanie von Graeve, die zum Thema "Fehler und Verbesserungsvorschläge bei Veranstaltungen" ihr umfangreiches Wissen teilt. Denn Veranstaltungen jeglicher Art - in der Bandbreite von Parties bis zu Galabällen - sind ein wesentlicher Geschäftszweig der Tanzschulbranche.

Ein weiteres und zunehmend auch immer wichtiger werdendes Thema behandelt Mona Meyerle: Unter der Überschrift "Sicherheit und Respekt in Tanzschulen: Gewaltprävention als Schlüssel" sensibilisiert die studierte Sozialarbeiterin die Tagungsteilnehmenden für die Problematik zunehmender Gewalt in der Gesellschaft und liefert wertvolle Einblicke und praktische Ansätze, die nicht nur präventiv wirken, sondern im Ernstfall auch schnell und effektiv helfen können.

Zudem dürfen die Teilnehmenden zahlreiche Impulse zu weiteren Themen erwarten. Dazu zählen Neuigkeiten in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder Tiktok oder die Entwicklung in der so genannten Künstlichen Intelligenz ebenso, wie Themen der Kundenbindung, der eigenen Fortbildung oder der Mitarbeitermotivation. Darüber hinaus haben die Organisatoren des WDTU zahlreiche Zeitnischen eingeplant, um dem Auditorium kollegialen Austausch, Netzwerkaufbau und den Ausbau bereits bestehender Verknüpfungen zu ermöglichen.

