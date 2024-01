Qonto

Qonto wird DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner und bindet Kunden an das DATEV-Rechenzentrum an

Qonto wird DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner mit der Integration des DATEV Belegbilderservice Rechnungswesens

Zusätzlich ermöglicht Qonto seinen Kunden zudem die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum

Die Verbindung des Qonto Geschäftskontos mit der Buchhaltungssoftware von DATEV setzt einen neuen Branchenstandard im digitalen Business Banking

Qonto, der europäische Marktführer im Finanzmanagement für KMU, ist mit der Integration des DATEV Belegbilderservice Rechnungswesens seit kurzem DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner der DATEV eG, einem der größten Anbieter von Business-Software in Deutschland. Zusätzlich ermöglicht Qonto seinen Kunden sowie deren Steuerberater:innen fortan die direkte Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum (RZ-Bankinfo Verfahren). Qonto Kunden können so reibungslos ihre Buchhaltung abwickeln und ihren steuerlichen Berater:innen Zugriff auf ihr Geschäftskonto ermöglichen. Mit diesem Angebot setzt Qonto einen neuen Branchenstandard im digitalen Business Banking.

"Qonto und DATEV eint der gemeinsame Anspruch, KMU in Deutschland bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Die Buchhaltung und eine enge Zusammenarbeit mit der steuerlichen Beratung sind ein wichtiger Teil des Finanzmanagements für KMU", so Lukas Zörner, Managing Director Germany von Qonto. "Deshalb freue ich mich, dass wir nun DATEV-Marktplatz Schnittstellen Partner sind und unseren Kunden außerdem die Anbindung ihres Geschäftskontos an das DATEV-Rechenzentrum anbieten können. Dies erleichtert sowohl die tägliche Buchhaltung und Steuererklärung unserer KMU-Kunden, als auch ihre Zusammenarbeit mit der Steuerberatung."

Durch die Anbindung von Qonto an das DATEV-Rechenzentrum (RZ-Bankinfo Verfahren) ergeben sich Funktionen, die den Alltag der Qonto Kunden deutlich vereinfachen: Steuerberater:innen können auf Wunsch und mit dem Einverständnis der Kunden für den Zugriff auf die Qonto Geschäftskonten ihrer Mandant:innen freigeschaltet werden. So können Steuerberater:innen Kontoumsätze automatisch laden und, falls gewünscht, Zahlungen veranlassen. Dieses Verfahren, auch RZ-Bankinfo genannt, läuft vollständig digital ab. Für Qonto Kunden bedeutet dies, dass das händische Freigeben von Daten für Steuerberater:innen sowie das manuelle Hochladen von Dokumenten entfallen. Zudem können Qonto Kunden mit dem DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen Belege direkt über die App an DATEV senden.

Die Dienste von DATEV sind für die Mehrheit der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland ein integraler Bestandteil ihrer kaufmännischen Prozesse. Somit ist die Erweiterung der Qonto Lösung um zusätzliche DATEV Angebote ein wichtiger Schritt für Qonto im deutschen Markt und ermöglicht dem Unternehmen einen breiteren Zugang zum deutschen Mittelstand sowie zu den rund 550.000 Kunden von DATEV.

Über Qonto

Mit über 400.000 Kunden ist Qonto die führende europäische Finanzlösung für KMU. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, ihr tägliches Finanzgeschäft sowie alle weiteren Aspekte ihrer Unternehmensfinanzen mit einer zentralen Lösung zu verwalten. Im Jahr 2016 von Alexandre Prot und Steve Anavi gegründet, ist Qonto derzeit in 4 Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien) aktiv und beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeitende. Seit Gründung hat Qonto 622 Millionen Euro von bekannten Investor:innen gesammelt, die den globalen Wachstumsanspruch des Unternehmens unterstützen.

Weitere Informationen unter: Qonto.com

