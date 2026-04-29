Europcar Mobility Group

Vom Ländle in die Welt: Europcar setzt Wetterradarturm am Flughafen Stuttgart in Szene

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Hamburg/ Stuttgart (ots)

Europcar baut seine Sichtbarkeit an den wichtigsten Flughäfen Deutschlands gezielt aus und positioniert sich stärker an internationalen Hubs.

Mit rund 9,6 Millionen Passagieren im Jahr 2025 zählt der Flughafen Stuttgart zu den größten Drehscheiben in Süddeutschland. Genau an diesem strategischen Knotenpunkt setzt Europcar nun ein weithin sichtbares Zeichen: Innerhalb weniger Tage wurde der markante ehemalige Wetterradarturm vollständig in das ikonische Europcar-Grün verwandelt. Die hinterleuchtete Werbefläche zeigt das elektrische Polestar 4 Coupé und den Claim „A New Star for Stuttgart. Aus dem Ländle in die Welt“. Damit unterstreicht das Unternehmen nicht nur seinen Premiumanspruch, sondern rückt zukunftsweisende Elektromobilität in den direkten Blickfang von Millionen Reisenden.

„Man sieht unsere Marke jetzt schon von Weitem: Unser grünes ‘Türmchen’ hier in Stuttgart ist ein echter Hingucker, der wortwörtlich in die Welt hinausstrahlt”, sagt Michael Knippel, Geschäftsführer von Europcar Deutschland. „Flughäfen sind für uns strategische Touchpoints. Hier erreichen wir internationale Zielgruppen genau dann, wenn aus Ankunft Weiterreise wird. Mit Polestar haben wir vor Ort den richtigen Partner an Bord, um diese neue Sichtbarkeit mit modernem Design und Elektromobilität aufzuladen. Das ist ein toller Boost für unsere Brand Awareness – und damit nicht genug: Auch an unseren anderen wichtigen Mobilitätsknotenpunkten werden wir mit Europcar deutlich sichtbarer.”

„Der Polestar 4 setzt mit seinem progressiven Design ein starkes visuelles Statement. Ein Standort wie der Flughafen Stuttgart mit seinem markanten Wetterradarturm bietet dafür die ideale Bühne – sichtbar, international und nah an einer mobilen Zielgruppe, die bei Europcar ein erstklassiges und nachhaltiges Fahrerlebnis sucht. Gemeinsam mit Europcar freuen wir uns, diese Innovationskraft im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten zu bringen“, sagt Jan Grindemann, Regional Director Central Europe & Managing Director Germany.

Dahinter steht eine klare Strategie: Flughäfen werden zu sichtbaren Kontaktpunkten für eine Marke, die internationale Reichweite, Premiumanspruch und den Wandel zu modernen Mobilitätslösungen zusammenbringt. Aus diesem Grund investiert Europcar deutschlandweit in neue Markenauftritte: Am Hamburg Airport und am Flughafen Frankfurt wurden bereits exklusive Park- und Ausstellungsflächen eröffnet. Der Standort am Köln Bonn Airport wird derzeit umfassend modernisiert und auch am Flughafen München entsteht eine zusätzliche Ausstellungsfläche, die Europcar direkt am „Point of Travel“ erlebbar macht.

Damit formt sich Schritt für Schritt ein Netzwerk aus physischen Markenflächen, die über klassische Vermietstationen hinausgehen.

Wie sich der Wetterradarturm innerhalb weniger Tage verwandelt hat, zeigt das Zeitraffer-Video: Jetzt anschauen

Weitere Informationen finden Sie in unserem Europcar Newsroom: https://www.europcar.de/news.

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. „We help to change the way you move“ ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an – sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® – ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® – ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car® – einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie https://www.europcar.de/news

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