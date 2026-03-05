Europcar Mobility Group

ITB 2026: Europcar Mobility Group unterstreicht internationale Stärke und präsentiert Corporate Carsharing-Lösung „FleetShare” für Deutschland

Hamburg/Berlin (ots)

Auf der diesjährigen Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) unterstreicht die Europcar Mobility Group ihre Position als international führender Mobilitätsdienstleister in Europa. Getragen von einem globalen Netzwerk aus Corporate- und Franchise-Partnern, präsentiert das Unternehmen auf der Leitmesse die gesamte Bandbreite seines Markenportfolios. Einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich der Geschäftsreisen bildete die Vorstellung der neuen Corporate-Carsharing-Lösung „FleetShare“ für den deutschen Markt.

Die ITB als Bühne für internationalen Austausch

Die internationale Präsenz und das dichte Partnernetzwerk bilden das Fundament des Mobilitätsdienstleisters. „Unsere Stärke liegt in unserer langjährigen Erfahrung und einem Netzwerk, das Mobilität dort verfügbar macht, wo sie gebraucht wird”, betonte Sebastian Birkel, CEO der Europcar Mobility Group, vor Ort. „Die ITB ist für uns eine ideale Plattform, um diese internationale Zusammenarbeit auszubauen und neue Ansätze wie ‘FleetShare’ im direkten Dialog mit der Reisebranche weiterzuentwickeln.”

FleetShare: Effizientes Management statt klassischer Poolfahrzeuge

Wie solche Innovationen in der Praxis aussehen, zeigte Timm Burmeister, Commercial Director Europcar Germany, in seinem Vortrag „Beyond Ownership: Reimagining Corporate Mobility“. Er adressierte die aktuellen Herausforderungen für Fuhrparkverantwortliche: Obwohl Poolfahrzeuge in Deutschland rund dreimal so häufig im Einsatz sind wie klassische Mietwagen, stoßen Unternehmen bei der Verwaltung oft an ihre Grenzen. Mit jedem Fahrzeug gehen umfangreiche administrative und rechtliche Pflichten einher – von der passenden Fahrzeugauswahl, über die Schlüsselübergabe, Führerscheinkontrollen und UVV-Prüfungen bis hin zu Wartungs- und Dokumentationspflichten.

„Viele Unternehmen unterschätzen, wie komplex und haftungsintensiv der Betrieb eigener Poolfahrzeuge ist“, erklärte Timm Burmeister dem internationalen Fachpublikum. „Corporate-Carsharing-Lösungen wie FleetShare rücken daher zunehmend in den strategischen Fokus. Durch unser volldigitales Angebot nehmen wir Fuhrparkverantwortlichen den administrativen Druck, reduzieren teuren Leerlauf und maximieren die Fahrzeugauslastung. Zudem unterstützen wir Unternehmen aktiv bei der Elektrifizierung ihrer Flotten. Unterm Strich sparen unsere Kunden so wertvolle Ressourcen, die sie direkt in ihr Kerngeschäft investieren können.“

Über die Europcar Mobility Group

Die Europcar Mobility Group ist ein globaler Mobilitätsanbieter mit über 75 Jahren Erfahrung im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen und einer führenden Position in Europa. „We help to change the way you move“ ist das Leitmotiv der Europcar Mobility Group. Mehr denn je setzt sich das Unternehmen dafür ein, einfache, nahtlose und innovative Lösungen anzubieten, die Mobilität leicht, angenehm und zunehmend umweltfreundlich machen. Dafür bietet die Gruppe Privat- und Geschäftskunden eine breite Palette an flexiblen Miet-Optionen für Pkw, Lkw und Transporter an – sei es für ein paar Stunden, einige Tage, eine Woche, einen Monat oder länger und im Abo-Modell. Dabei greift der Mobilitätsdienstleister auf eine Flotte von über 250.000 Fahrzeugen zurück, ausgestattet mit den neuesten Technologien, darunter ein wachsender Anteil von Elektrofahrzeugen. Die Marken der Gruppe decken unterschiedliche Bedürfnisse, Anwendungsfälle und Erwartungen ab: Europcar® – ein weltweit führender Anbieter von Pkw, Transportern und Lkw, Goldcar® – ein Vorreiter kostengünstiger Autovermietungsdienste in Europa und Fox-Rent-A-Car® – einer der Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Mietwagenmarkt, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Die Zufriedenheit der Kunden steht für die mehr als 8.000 Mitarbeitenden stets im Vordergrund. Und zwar überall dort, wo die Europcar Mobility Group ihre Mobilitätslösungen anbietet, gestützt auf ein starkes Netzwerk in über 130 Ländern (darunter 14 hundertprozentige Tochtergesellschaften, die durch Franchisenehmer und Allianzpartner ergänzt werden).

Mehr Informationen unter: www.europcar-mobility-group.com sowie www.europcar.de/news

Original-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell