Anua startet auf Amazon in Europa, dem Nahen Osten und Australien - Beschleunigung der globalen Dynamik für K-Beauty

Erweitert globale Reichweite mit offiziellem Amazon-Launch in Europa, dem Nahen Osten und Australien

Flaggschiff-Produkte - Heartleaf Pore Control Cleansing Oil, Heartleaf Toner, und Niacinamide 10 + TXA 4 Serum - stehen ganz oben bei ihren Amazon-Kategorien

The Founders, Inc., ein globales Unternehmen für Markenbildung, gab bekannt, dass seine Hautpflegemarke Anua offiziell auf Amazon in Europa, dem Nahen Osten und Australien eingeführt wurde. Dies ist ein bedeutender Schritt in der globalen Expansion des Unternehmens und stärkt seine Position als führender Akteur auf dem schnell wachsenden K-Beauty-Markt.

Nach einer starken Leistung und wachsender Markenbekanntheit auf Amazon US und Japan baut Anua auf dieser Dynamik auf und hat kürzlich Produkte in Großbritannien (Januar), Dubai (Februar) und nun auch in Deutschland und Australien auf den Markt gebracht. Zusätzlich zu seinem Online-Erfolg ist Anua auch in führenden Einzelhandelsgeschäften wie Ulta Beauty (USA) und Boots (Großbritannien) erhältlich, wodurch seine Präsenz auf den wichtigsten globalen Märkten weiter ausgebaut wird. Durch diese offiziellen Amazon-Launches möchte Anua außerdem authentische Produkte direkt an die Kunden liefern, die Verwirrung durch nicht autorisierte Angebote minimieren und das Vertrauen in die globalen Märkte stärken.

Seit dem Eintritt in diese neuen Märkte haben sich die wichtigsten Produkte von Anua – Heartleaf Pore Control Cleansing Oil, Heartleaf 77 Soothing Toner und Niacinamide 10 + TXA 4 Serum – schnell an die Spitze ihrer jeweiligen Kategorien gesetzt und bei Verbrauchern weltweit für Begeisterung gesorgt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben das Reinigungsöl, das Rice Enzyme Cleansing Powder und das TXA Serum den ersten Platz in ihren Kategorien belegt. Der Erfolg der Ramadan- und Frühjahrsverkaufskampagnen hat Anua nochmals beflügelt, und weitere Produkte sind auf dem besten Weg, zu Bestsellern in der Region zu werden.

Ein Sprecher von Anua kommentierte: „Diese Expansion ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die weltweit führende Hautpflegemarke zu werden, die K-Beauty repräsentiert", und fügte hinzu: „Wir sind bestrebt, neue Produktlinien einzuführen, ansprechende Werbeaktionen zu starten und durch innovative Produkte und durchdachten Service mehr Kunden weltweit zu erreichen."

Seit der Markteinführung 2019 hat Anua ein rasantes Wachstum verzeichnet - mehr als 200 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr - und seinen Platz auf der globalen Hautpflegebühne gefestigt. Die Marke kam 2022 offiziell auf den US-Markt und verzeichnete im Juli 2023 während des Amazon Prime Day einen Umsatzanstieg von 537 %. Am Black Friday verzeichnete Anua einen Anstieg der Tagesverkäufe um 800 % und etablierte sich damit weiter als Spitzenreiter in der K-Schönheitsbranche.

Markenübersicht Globale Schönheitsmarke Anua Anua wurde 2019 gegründet und ist eine Hautpflegemarke, die sorgfältig die wirksamsten natürlichen und dermatologischen Inhaltsstoffe auswählt und eine vielfältige Produktpalette anbietet, die auf verschiedene Hautprobleme zugeschnitten ist. Zu den Bestsellern gehören der Heartleaf 77 Soothing Toner, das Heartleaf Pore Control Cleansing Oil und das Heartleaf 77 Clear Pad. Die Marke hat auf den wichtigsten globalen Plattformen wie Amazon und eBay Japan ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und ihren Status als eine der führenden Hautpflegemarken im Bereich K-Beauty gefestigt.

