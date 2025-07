RHÖN-KLINIKUM AG

Überregionales HFU-Zentrum für Herzinsuffizienz am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erneut zertifiziert - Höchste Qualitätsstandards bestätigt

Bad Neustadt a.d. Saale (ots)

Nach eingehender Prüfung wurde die Klinik für Kardiologie I (Interventionelle Kardiologie und kardiale Bildgebung) am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt als Überregionales Heart Failure Unit-Zentrum (HFU) rezertifiziert. Diese Einordnung unterstreicht den hohen medizinischen Standard in der Behandlung chronischer Herzinsuffizienz und die Rolle des Zentrums als Teil eines überregionalen Versorgungsnetzwerks.

Eine Heart Failure Unit ist eine spezialisierte Einheit zur Behandlung von Herzinsuffizienz - einer Erkrankung, bei der das Herz nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Blut durch den Körper zu pumpen. Die HFU arbeitet eng mit einem überregionalen Herzinsuffizienz-Netzwerk zusammen und bietet im Gegensatz zur reinen Akutversorgung eine kontinuierliche Begleitung. Diese Betreuung zielt darauf ab, den Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten langfristig zu stabilisieren. Durch diese ganzheitliche Versorgung kann die soziale Lebensqualität nachhaltig verbessert sowie wiederholte Krankenhausaufenthalte vermieden werden.

Das überregionale HFU-Zentrum am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat die Re-zertifizierung erfolgreich bestanden und erfüllt weiterhin alle strengen Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK) und der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG). Der aktuelle Auditbericht bescheinigt dem Zentrum in Bad Neustadt herausragende Leistungen in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Im Bericht heißt es: "Hochkompetentes, erfahrenes, patientenorientiertes Herzzentrum, das alle Vorgaben der Zertifizierung erfüllt. Es besteht eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Zentrums, aber auch eine enge Kooperation im niedergelassenen Bereich. Hieraus resultiert nicht nur eine optimale Versorgung herzinsuffizienter Patienten in der Akutphase, sondern durch das optimierte Entlassmanagement auch die ambulante Nachversorgung. Die Zuweisung der Patienten erfolgt überregional." Das Zertifikat ist bis April 2030 gültig und steht für höchste medizinische Qualität, eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie eine patientenorientierte Versorgung - sowohl während der Akutphase als auch in der anschließenden ambulanten Nachsorge.

Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, ist eine komplexe Erkrankung, die eine spezialisierte Behandlung und kontinuierliche Betreuung erfordert. Trotz optimaler Erstversorgung zieht eine Herzschwäche meist langfristige Folgen nach sich. Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz werden am Campus Bad Neustadt individuell betreut und von einem Team mit langjähriger Erfahrung bei der Behandlung von Herzschwäche versorgt.

"Die erneute Zertifizierung bestätigt unser nachhaltiges Engagement für die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten", sagt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt. "Unser interdisziplinäres Team arbeitet Hand in Hand, um unseren Patientinnen und Patienten nicht nur in der akuten Behandlungsphase bestmöglich zu helfen, sondern sie auch nach dem Klinikaufenthalt optimal zu begleiten. Dabei ist die enge Zusammenarbeit mit kardiologischen Fachärzten und niedergelassenen allgemeinmedizinischen Praxen in der Region von entscheidender Bedeutung."

Dank der überregionalen Ausrichtung des Zentrums werden Patientinnen und Patienten nicht nur aus der unmittelbaren Region, sondern aus einem weiten Einzugsgebiet zugewiesen. Dies unterstreicht die herausragende Stellung des HFU-Zentrums als kompetenter Ansprechpartner bei Herzinsuffizienz. "Die überregionale Bedeutung unseres HFU-Zentrums zeigt, wie sehr Vertrauen und Qualität in der Versorgung von Herzinsuffizienzpatienten geschätzt werden. Wir sind stolz darauf, eine zentrale Rolle in der patientenorientierten Versorgung weit über unsere Region hinaus einzunehmen", so Hannah Gilles, Geschäftsführende Direktorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.

Mittlerweile haben sich die HFUs als Qualitätsmerkmal in Deutschland etabliert. Aktuell haben in Deutschland 56 die Zertifizierung Überregionales HFU-Schwerpunktzentrum erhalten, von denen insgesamt 41 - unter ihnen die Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt - rezertifiziert sind.

Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de

