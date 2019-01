WW Cruise - Wellness erleben und die Welt entdecken

WW (ehemals Weight Watchers) sticht im Sommer 2019 mit MSC Seaview zur ersten europäischen WW Kreuzfahrt in See Fotocredit: Honorarfrei für redaktionelle Zwecke bis 27.07.2019. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "WW" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43545 / Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Nach Neupositionierung zum Partner für Wellness: WW (ehemals Weight Watchers) sticht im Sommer 2019 mit MSC Seaview zur ersten europäischen WW Kreuzfahrt in See

Wellness, Genuss und die schönsten Städte der Mittelmeerregion erleben - vom 20. bis 27. Juli 2019 bietet WW Cruise WW Teilnehmern und allen, die an einer ganzheitlichen und gesünderen Lebensweise interessiert sind ein exklusives Kreuzfahrterlebnis. Getreu dem WW Claim "Wellness that Works." steht bei der WW Cruise das Wohlbefinden jedes einzelnen Gastes im Mittelpunkt. Die Passagiere der WW Cruise kommen in den Genuss eines exklusiven WW Programms auf hoher See, bestehend u.a. aus WW Workshops und Vorträgen, maßgeschneiderten WW Fitnesskursen sowie einer reichhaltigen Auswahl an leckeren und abwechslungsreichen Gerichten in Menü- oder Buffetform, die einen gesünderen Lebensstil unterstützen. Die einzigartige Kombination von Wellness und Seereise auf einem der modernsten Schiffe der Welt, der MSC Seaview, soll nach seiner Premiere in den USA nun auch die Gäste aus Europa begeistern.

"Im September 2018 haben wir verkündet, dass Weight Watchers International Inc. (NYSE: WTW) künftig unter dem Namen WW firmiert. Damit haben wir die nächste Stufe in der globalen Entwicklung unseres Unternehmens eingeläutet", erklärt Christian Kleine (General Manager & SVP Germany & Switzerland). Unser Ziel ist es, uns noch stärker auf die Bereiche des gesünderen Lebensstils und Wohlbefindens zu fokussieren und für Jedermann zu einem echten Partner für Wellness zu werden. In diesem Kontext schaffen wir mit der ersten europäischen WW Kreuzfahrt ein völlig neues Wellness-Reiseangebot und inspirieren zu gesunden Gewohnheiten fürs echte Leben."

Die WW Cruise im Überblick:

Die Mittelmeerkreuzfahrt - Dauer: 8 Tage, 7 Nächte - steuert Orte in Italien, Frankreich und Spanien an. WW Gäste reisen ab Barcelona über Korsika, Genua, die italienische Riviera, Cannes, Palma de Mallorca zurück in die Hauptstadt Kataloniens. Mit der erst im Juni 2018 getauften MSC Seaview wird die Reise ein besonderes Erlebnis. Über das gesamte Deck 8 erstreckt sich eine Meeresfront-Promenade mit zahlreichen Bereichen zum Essen, Trinken, Shoppen, Schwimmen oder zum Sonnenbaden. Eine spektakuläre Aussicht erleben die Gäste darüber hinaus im verglasten Atrium, das sich über 4 Decks erstreckt, sowie in den faszinierenden Panorama-Aufzügen. Folgende Kabinenkategorien stehen zur Verfügung: Innenkabinen, Außenkabinen, Balkonkabinen und Suiten.

Das exklusive WW Programm an Bord

Der neue Ansatz von WW basiert auf einem ganzheitlichen Modell für einen gesünderen Lebensstil und Wohlbefinden. In der gewohnten Umgebung fällt es manchmal schwer aus erlernten, ungesunden Mustern auszubrechen. Die WW Cruise kann hier der perfekte Kick-off für eine gesündere Lebensweise sein. In einer neuen Umgebung mit anderen gleichgesinnten Gästen fällt es oft leichter sich gesunde Gewohnheiten anzueignen und diese langfristig auch im Alltag zu integrieren.

WW bietet seinen Gästen auf der Cruise daher ein breites Programm, um genau die richtigen Voraussetzungen dafür zu schaffen: WW Sportkurse für alle Level, WW Ernährungscoachings, WW Workshops und WW Vorträge (z. B. zu den Themen Stressbewältigung, Visualisierung von Zielen, der richtige Schlaf), aktive WW Freizeitgestaltung und Events mit Gleichgesinnten in der WW Community sowie eine kreative Küche nach WW Rezepten in den Restaurants an Bord.

Über das an Bord verfügbare WLAN können WW Mitglieder ihren Fortschritt auch weiterhin in der neuen WW App festhalten. Durch das Aufzeichnen von Aktivitäten, dem Gewicht, einem Essensprotokoll sowie für die Teilnahme an WW Wellness Workshops kann der wöchentliche Fortschritt jederzeit kontrolliert werden. Neben diesem einzigartigen WW Exklusivprogramm kann natürlich auch das (allgemeine) Unterhaltungsprogramm an Bord sowie alle Annehmlichkeiten des Schiffes, einschließlich des Fitnessraums, der Salzwasserpools und der Sportanlagen genossen werden.

Weiterführende Informationen zur WW Cruise erhalten Interessierte unter www.ww-cruise.de. Von dort werden Sie auf die Buchungsseite von dem europäischen WW Cruise Partner Dreamlines weitergeleitet. Hier kann auch die Buchung der persönlichen Kabine vorgenommen werden.

*Was ist im Kreuzfahrtpreis enthalten?

Der WW Cruise-Tarif beinhaltet die Unterkunft an Bord der MSC Seaview; unser WW-Programm, Mahlzeiten, Getränke (Wasser, Tee und Kaffee), und exklusive WW Aktivitäten wie Präsentationen, Workshops, Fitnesskurse etc. sowie Hafengebühren; und die Unterhaltung und die Annehmlichkeiten des Schiffes, einschließlich des Fitnessraums, der Salzwasserpools und der Sportanlagen.

Was ist nicht im Kreuzfahrtpreis enthalten?

Ein Trinkgeld i. d. H. v. 10 EUR p.P./Tag wird automatisch dem Bordkonto belastet. Auf Wunsch kann dieser Betrag gestrichen werden. Zimmerverpflegung (Minibar); Nutzung von Spa-Behandlungen und Einrichtungen; Salondienstleistungen; Wein, Schnaps und andere Getränke; Landausflüge angeboten von MSC Cruises.

Über WW (ehemals Weight Watchers)

WW ist ein globales Wellness-Unternehmen und weltweit der führende kommerzielle Anbieter für ein aktives Gewichtsmanagement und körperliches Wohlbefinden. Wir inspirieren Millionen von Menschen zu gesunden Gewohnheiten für das echte Leben. Durch das Ineinandergreifen von digitaler Expertise und persönlichem Austausch in Workshops profitieren die Teilnehmer von unserem alltagstauglichen, nachhaltigen Ansatz, der gesunde Ernährung, Bewegung und eine positive Grundeinstellung umfasst. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau von Communities und unserer Expertise in der Verhaltensforschung ist es unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen. Weitere Details über die strategische Vision von WW erfahren Sie unter www.ww.com. Für weitere Informationen auch zum globalen Unternehmen, besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter corporate.ww.com

