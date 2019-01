Schauspielerin Sila Sahin: "Wenn es mir gut geht, spürt das auch mein Sohn."

1 weiterer Medieninhalt

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, doch 2019 verspricht bereits ein besonderes für Sila Sahin zu werden: Im letzten Sommer wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mama, ihre neue Serie "Nachtschwestern" startet in diesem Jahr und mit WW (ehemals Weight Watchers) hat die 33-Jährige nicht nur gesunde Wohlfühlroutinen aufgebaut und 14 Kilo verloren, sondern auch neue Seiten an sich entdeckt: "Ich bin selbstbewusster und habe erkannt, wie wichtig es ist, dass ich mich um mich kümmere - sowohl für mich als auch für meinen Sohn. Außerdem bin ich zu einer richtigen Hobbyköchin mutiert."

"Nach meiner Schwangerschaft wog ich knapp 17 Kilo mehr als vorher und das war auch absolut okay. Niemand hüpft nach der Geburt direkt wieder in den alten Bikini", so Sila. "Diese Erwartung ist unrealistisch." Die Schauspielerin weiß: Der einzige Maßstab ist das eigene Wohlbefinden. "Ich bin jetzt Mama, ich will mich gut in meinem Körper fühlen und brauche vor allem viel Energie für den Kleinen. Wenn es mir gut geht, geht es auch ihm gut. Meine Hauptmotivation, mit WW zu starten, war ganz klar mein Sohn."

WW erweckt die Hobbyköchin in Sila - und der Familie gefällt's

Den Start mit WW Freestyle[TM] geht Sila ganz entspannt an. Bewaffnet mit Post-its durchforstet sie WW Kochbücher und markiert ihre Favoriten: "Ich habe mir einige Rezepte ausgeguckt, alle Zutaten besorgt und dann jeden Tag was Neues ausprobiert. WW war wie eine Entdeckungsreise." Sila wird Fan von Hülsenfrüchten, Linsenpesto wird zu ihrem Lieblingsrezept und auch ihr Geschmackssinn verändert sich: "Ich habe nur noch frisch gekocht und ziemlich schnell festgestellt: Fertigprodukte und Fast Food schmecken mir einfach nicht mehr." Sila genießt die neue, gesunde Küche und überzeugt auch Ehemann Samuel: "Der macht immer große Augen, wenn er sieht, was ich gekocht habe. Er isst nur vegetarisch, was perfekt zu WW passt."

Gesund leben steckt an

Gesunde Gewohnheiten machen am meisten Spaß, wenn man sie teilt. Als Sila mit WW loslegt, beschließt eine Freundin kurzerhand mitzumachen: "Wir tauschen regelmäßig Rezepte und Fotos von unseren Lieblingsgerichten aus. Es ist ein richtiges Freundinnen-Projekt, was riesigen Spaß macht." Ein gutes Leben steckt eben an - und überzeugt auch Silas Vater: "Mein Vater liebt es zu kochen. Als er gesehen hat, dass ich nicht mehr nur Spaghetti mit Tomatensauce serviere, war für ihn klar: Das Koch-Gen habe ich eindeutig von ihm!" Auch Wellness Coach Ingrid unterstützt Sila: "Ingrid gibt die besten Tipps, hat sich ganz individuell auf mich eingestellt und weiß, worauf ich als Mama achten muss." Apropos Muttersein: Auch ihrem Sohn will Sila so früh es geht gesunde Gewohnheiten vermitteln: "Bald bekommt er Brei. Da möchte ich darauf achten, alles frisch zuzubereiten."

Mit Lunchbox und guter Musik durch den Alltag

Sila und ihre kleine Familie verbringen berufsbedingt einen Teil des Jahres in Deutschland und den anderen in Norwegen. Was Sila an den Norwegern besonders schätzt, ist deren große Liebe zur Natur: "Die Menschen verbringen hier viele Stunden draußen, egal bei welchem Wetter. Spazieren gehen oder schwimmen - das tut gut, ist gesund und deswegen sind wir mit dem Kleinen auch viel unterwegs." Norwegen ist wie für Bewegungseinheiten im Alltag gemacht. Wenn Sila allerdings in Deutschland ist, ist sie meist auf Achse, dreht und verbringt viel Zeit im Flugzeug: "Trotz des Stresses ist es wichtig, zwischendurch zu entspannen. Das klappt bei mir am besten, wenn ich gute Musik höre." Und auch das gesunde Essen reist mit: "Ich nehme mir Obst und Gemüse zum Knabbern mit - ZeroPoint[TM] foods gehen immer. Vorbereitung ist da alles." Auch im Restaurant oder wenn das Essen vom Caterer kommt, hat Sila ihr Punktebudget im Blick: "Dank der WW App habe ich immer einen super Überblick und kann auch direkt eintragen, was ich gegessen habe." Ihr Tipp für den Restaurantbesuch: "Keine Angst vor Extrawünschen. Fragt auch nach Dingen, die nicht auf der Karte stehen. Ich bestelle zum Beispiel gern ein Rührei zum Frühstück."

Positiv, dankbar und mit starkem Körpergefühl ins neue Jahr

WW hat Silas positiven Blick aufs Leben zusätzlich gestärkt: "Ich habe einen tollen Job, eine wunderbare Familie und bin einfach dankbar. Ich fühle mich heute richtig wohl - auch, weil ich gelernt habe, dass ich nicht makellos sein muss." Sila hat ein neues Gespür für ihren Körper entwickelt und geht respektvoller mit ihm um. "Ich bin durch WW viel mehr in Kontakt mit mir. Ich weiß jetzt, dass ich es selbst in der Hand habe, wie ich mich fühle." In Zukunft will Sila auch anderen - zum Beispiel ihren Fans - vermitteln: Gesund leben und essen ist gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. "Und der schöne Nebeneffekt bei WW ist, dass ich auch noch abnehmen kann, ohne zu hungern. Perfekt!"

Silas Tipps für WW Newbies:

- Entspannt starten und Spaß am Programm haben - zum Beispiel, indem man sich an neue Rezepte rantastet und jeden Tag neue, gesunde Gewohnheiten testet. - Bezieht die Menschen in eurem Umfeld mit ein: Startet mit einer Freundin, lasst Familie und Freunde am neuen Lebensstil teilhaben und gebt weiter, was ihr gelernt habt. - Macht euch keinen Zeitdruck und steckt euch Ziele, die zu euch passen. WW kann ganz individuell gelebt werden.

