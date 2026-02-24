Hamburg Tourismus GmbH

Wasser, Weite und Weltoffenheit: Tourismus in Hamburg auf gutem Kurs

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Hamburg kann für das Tourismusjahr 2025 eine positive Bilanz ziehen: 16,5 Millionen Übernachtungen konnte Hamburg verzeichnen - das ist ein Zuwachs von 2,1 Prozent (+335.690) im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich mit anderen deutschen Städten zeigt Hamburg eine hohe Wachstumsdynamik und die höchste Auslastung der Hotels. Für 2026 sorgen große Jubiläen, neue Reiseanlässe und viel Kultur für Zuversicht.

Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: "Hamburg kann für das Tourismusjahr 2025 eine positive Bilanz ziehen. Die Tourismusbranche setzt damit ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort, für sichere Arbeitsplätze und für die Attraktivität unserer Stadt. Entscheidend ist: Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines funktionierenden Zusammenspiels aus kluger Stadtentwicklung, leistungsfähiger Infrastruktur, starken Unternehmen und einer Tourismusbranche, die in Hamburg partnerschaftlich an einem Strang zieht."

Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH: "Die Übernachtungszahlen stehen für Menschen, die eine besondere Beziehung zu Hamburg haben: Menschen, die diese Stadt mögen, weil sie sich hier frei fühlen, weil sie Wasser, Weite und Weltoffenheit spüren. Unser Anspruch bleibt ambitioniert: Eine Stadt, die für Einheimische lebenswert ist, ist automatisch auch für Gäste attraktiv. Nach diesem Prinzip werden wir den Tourismus weiter entwickeln."

Hamburg liefert das ganze Jahr vielschichtige Gründe für einen Besuch. Kultur ist ein großer Magnet. Das Tagungs- und Kongressgeschäft wächst kontinuierlich, wozu der Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft eine wichtige Grundlage liefert. Und die Kreuzfahrt macht den Hafen als "Tor zur Welt" erlebbar - einen Ort, den auch die Hamburgerinnen und Hamburger lieben.

Hotels gut gebucht: Hamburg bleibt Spitze

Die Zimmerauslastung in den Hamburger Hotels lag bei durchschnittlich 77 Prozent und konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden. Damit erreicht Hamburg im Vergleich mit den größten deutschen Städten die höchste Auslastung. Auch im Vergleich der europäischen Metropolen liegt Hamburg damit in der Spitzengruppe.

Ausblick 2026: Jubiläen, neue Reiseanlässe und viel Kultur

Das Miniatur Wunderland feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen - eine Erfolgsgeschichte von der Idee in der Speicherstadt hin zu einer international bekannten Attraktion, die Unternehmergeist und hanseatische Gastfreundschaft beispielhaft verbindet. "Dass wir einmal 26 Millionen Gäste aus aller Welt im Wunderland begrüßen würden, ist wahrlich eine Märchengeschichte", sagt Gründer Frederik Braun. "Und unsere Freude am Bauen ist ungebrochen - neben besonderen Aktionen zum 25-jährigen Jubiläum werden wir in diesem Jahr unseren riesigen Regenwald-Abschnitt fertigstellen."

Auf St. Pauli blickt die Reeperbahn auf 400 Jahre Geschichte zurück. Ihr Jubiläumsprogramm macht deutlich, wie eng kulturelle Vielfalt, städtische Identität und das harmonische Nebeneinander von Gegensätzen mit Hamburg verbunden sind.

Parallel startet die Elbphilharmonie ihre Kampagne zum 10-jährigen Jubiläum, das 2027 gefeiert wird. Das Konzerthaus ist seit seiner Eröffnung im Januar 2017 zu einem Wahrzeichen mit internationaler Ausstrahlung geworden.

Neue kulturelle Impulse sorgen zusätzlich für Nachfrage. Stage Entertainment erweitert sein Programm 2026 mit zwei großen Produktionen: "Zurück in die Zukunft" (ab März im Operettenhaus) und "Der Teufel trägt Prada" (ab Dezember in der Neuen Flora). Die ATG Entertainment bringt "Moulin Rouge! Das Musical" im Herbstnach Hamburg in das Theater am Großmarkt.

Darüber hinaus entsteht mit dem UBS Digital Art Museum auf 6.500 Quadratmetern ein Ort immersiver Kunst, der neue Zielgruppen anzieht und Hamburgs internationale Sichtbarkeit weiter stärkt. Die Eröffnung ist für Dezember dieses Jahres angekündigt.

Original-Content von: Hamburg Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell