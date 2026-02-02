Hamburg Tourismus GmbH

Die Open Hotel Days laden die Hamburger: innen zum Entdecken ein

Hamburg (ots)

Vom 6. bis 8. Februar 2026 laden die Open Hotel Days die Hamburger:innen dazu ein, zahlreiche Hotels in ihrer Stadt aus einer anderen Perspektive zu entdecken: mit Blicken hinter die Kulissen, kleinen Events, kulinarischen Momenten und echten Begegnungen. Mit dabei sind renommierte Hotels wie das The Fontenay, The Westin Elbphilharmonie, das Hotel Atlantic oder das PIERDREI Hotel in der HafenCity. Der überwiegende Teil der Programminhalte ist kostenlos.

Mit den Open Hotel Days laden 46 Hotels im Hamburger Stadtgebiet zu rund 300 Programmpunkten ein und zeigen damit: Ein Hotel kann mehr sein als ein Übernachtungsort für Gäste - es ist ein Ort für Begegnung, Genuss und Neugierde.

Prof. Norbert Aust, Präses der Handelskammer Hamburg und Mitgesellschafter des PIEDREI Hotel HafenCity Hamburg: "Kaum eine Branche verkörpert Hamburgs Offenheit so konsequent wie der Tourismus: Hier werden Vielfalt, Integration und gelebte Teilhabe nicht nur betont - sie finden jeden einzelnen Tag statt. Genau deshalb gestaltet der Tourismus die Zukunft unserer Stadt aktiv mit.

Die Open Hotel Days machen diese Stärke sichtbar und erlebbar: Sie öffnen Türen, schaffen echte Begegnungen und bringen Menschen unmittelbar miteinander ins Gespräch. Und das ist mehr als ein schönes Format - es ist ein strategischer Baustein für eine Branche, die in Hamburg bereits heute zu den größten Arbeitgebern gehört und wesentliche wirtschaftliche Impulse setzt. Für die Gewinnung von Arbeits- und Nachwuchskräften bietet dieses offene, zugängliche Format daher ein starkes und überzeugendes Angebot."

Michael Otremba, Geschäftsführer Hamburg Tourismus GmbH: "Reisen ist weit mehr als ein Ortswechsel. Es ist Begegnung, Bildung, Erholung. Es macht Vielfalt erlebbar - kulturell, menschlich oder auch kulinarisch. Reisen stärkt die Demokratie, weil es das Fremde vertrauter macht. Und es steigert die Lebensqualität - für die, die aufbrechen. Und für die, die Gastgeber:innen sind. Eine Stadt die attraktiv ist für ihre Einwohner, ist es automatisch auch für Gäste. Dieser Grundsatz ist ein wichtiges Fundament unserer Tourismusentwicklung in Hamburg. Deshalb entwickeln wir Angebote wie die Open Hotel Days für die Hamburger:innen, die ihnen die Türen öffnen zu außergewöhnlichen Erlebnissen und die herausragenden Gastgeber: innen erlebbar machen."

Kathrin Wirth-Ueberschär, Vizepräsidentin DEHOGA Hamburg und General Manager Reichshof Hamburg: "Hotels und Restaurants sind Orte mit Menschen für Menschen. Daher ist unsere facettenreiche Branche in besonderem Maße auf die Gewinnung von motivierten Arbeits- und Fachkräften fokussiert. Umso wichtiger ist es, die Chancen und die besonderen Vorzüge unserer Branche für den Nachwuchs aber auch für die Hamburger erlebbar zu machen."

Weitere Informationen zu den Programminhalten: www.openhoteldays.hamburg

