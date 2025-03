Huawei

Huawei Cloud bringt Cloud Device auf den Markt: Innovation zur Verbesserung der Netzbetreiber-Services

Barcelona, Spanien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC 2025 wird Huawei Cloud seine bahnbrechenden Cloud-Device-Lösungen vorstellen, die darauf ausgelegt sind, die Innovation der Netzbetreiber zu verjüngen und den Wandel im Zeitalter des mobilen Internets voranzutreiben. Mit der Umstellung von 2G auf 5G steigen die Anforderungen an die Speicher- und Rechenleistung der Betreiber. Mit Cloud Device von Huawei können Netzbetreiber diese Herausforderungen meistern, indem sie Geschäftsmodelle modernisieren, Serviceangebote diversifizieren und ein deutlich verbessertes Nutzererlebnis bieten.

Cloud Device: Revolutionierung der Device-Cloud-Synergie

Cloud Device integriert die Device-Cloud-Synergie über mehrere Computer und Betriebssysteme hinweg und bietet eine Reihe innovativer Produkte:

KooPhone : Eine intelligente, sichere und effiziente Lösung für das mobile Büro, die nahtlos auf allen Geräten funktioniert.

: Eine intelligente, sichere und effiziente Lösung für das mobile Büro, die nahtlos auf allen Geräten funktioniert. KooDrive : Integrierter KI-Wissensassistent für hochsichere Speicherung und intelligentes Wissensmanagement für Einzelpersonen und Privatanwender.

: Integrierter KI-Wissensassistent für hochsichere Speicherung und intelligentes Wissensmanagement für Einzelpersonen und Privatanwender. Cloud STB : Verbessert das Home Entertainment und fördert einen gesunden Lebensstil mit Anwendungen wie XR-Fitness und somatosensorischen KI-Spielen.

: Verbessert das Home Entertainment und fördert einen gesunden Lebensstil mit Anwendungen wie XR-Fitness und somatosensorischen KI-Spielen. Cloud Gaming: Ermöglicht AAA-Gaming-Erlebnisse ohne Gerätebeschränkungen und sorgt für niedrige Latenzzeiten und null Puffer.

Schlüsseltechnologien als Innovationsmotor

Cloud Device stützt sich auf drei Schlüsseltechnologien:

Intelligente Terminplanung: Ermöglicht einen flexiblen Zugang zu Nummern- und Kartenpaketen, die Konfiguration von Ressourcen in wenigen Minuten und die Bedienung aus einer Hand. Exklusive selbsterkennende Full-Link-Synergie zwischen Device und Cloud: reduziert die Latenzzeit um 30 %. Multimodales LLM mit tensorieller Konkatenation: Verbindet Device-Cloud-Modelle für eine unabhängige, sichere und schnelle Interaktion in natürlicher Sprache und verbessert so die Benutzererfahrung und Datensicherheit.

Nachgewiesener Erfolg und globale Wirkung

Cloud Device hat weltweit einen großen Erfolg erzielt. So hat China Mobile beispielsweise KooPhone, KooDrive und Cloud STB für 860 Millionen Einzel- und Privatnutzer bereitgestellt. Das Ergebnis waren 60 Millionen monatlich aktive Nutzer, die den monatlichen Datenverkehr um 30 % und den ARPU um 13 % erhöhten und gleichzeitig die Abwanderungsrate um 11 % senkten. Darüber hinaus ist Cloud PC in Äthiopien eine Partnerschaft mit Ethiopia Telecom eingegangen, um Arbeitsplatzlösungen für Behörden und Unternehmen anzubieten und so den B2B- und B2C-Markt zu erweitern.

Innovative Geschäftsmodelle

Cloud Device unterstützt innovative Geschäftsmodelle, darunter:

Nummer und Kartenkonvergenz : Vollständige Netzbetreiber-Dienste auf einer einzigen Karte durch Nummern- und Kartenpakete (Cloud-T-Karte, Gaming-Karte, Film- und TV-Karte) und Home-Pakete (Home Guard, Gesundheitswesen, Bildung, Gaming und 4K).

: Vollständige Netzbetreiber-Dienste auf einer einzigen Karte durch Nummern- und Kartenpakete (Cloud-T-Karte, Gaming-Karte, Film- und TV-Karte) und Home-Pakete (Home Guard, Gesundheitswesen, Bildung, Gaming und 4K). Device-Konvergenz : Dazu gehören STBs, einfache Mobiltelefone, Tablets, Lautsprecher, Kameras und Fitnessgeräte, die es den Nutzern ermöglichen, Rechenressourcen in der Cloud zu nutzen, ohne ihre Geräte zu wechseln.

: Dazu gehören STBs, einfache Mobiltelefone, Tablets, Lautsprecher, Kameras und Fitnessgeräte, die es den Nutzern ermöglichen, Rechenressourcen in der Cloud zu nutzen, ohne ihre Geräte zu wechseln. KI-Konvergenz: Das intelligente Cloud-Betriebssystem bietet ein einheitliches Erlebnis für alle Devices und Anwendungen.

Blick in die Zukunft

Mit seinen führenden Technologien und innovativen Geschäftsmodellen wird Cloud Device die Branche verändern und Netzbetreibern dabei helfen, Umsatzquellen zu erschließen, den Datenverkehr zu stimulieren und geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Die Weltpremiere auf der MWC 2025 markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von Cloud Device, die Innovation von Mobilfunkanbietern voranzutreiben und ein unvergleichliches Benutzererlebnis zu bieten.

Informationen zu Huawei Cloud Cloud Device

Huawei Cloud Cloud Device verlagert Datenverarbeitung, Speicherung, Energie und Übertragung in die Cloud, um den Datenverkehr zu aktivieren, innovative Serviceformen zu entwickeln und die Benutzererfahrung zu verbessern.

