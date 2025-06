Lüddemann Investments GmbH

FOMO am Aktienmarkt: Mario Lüddemann erklärt, wie Anleger emotionale Fehlentscheidungen vermeiden

Bild-Infos

Download

Verl (ots)

Vermögensaufbau wird immer wichtiger, doch mit steigendem Interesse am Aktienmarkt wächst auch die Gefahr emotionaler Fehlentscheidungen. Mario Lüddemann kennt die Mechanismen der Börsenpsychologie aus erster Hand. In seinen Trainings für Investment und Trading zeigt er Anlegern, wie sie mit klarem Kopf investieren – für mehr Sicherheit, maximale Kontrolle und überdurchschnittliche Renditen. Wie Investoren emotionale Fehlentscheidungen vermeiden, erklärt der Börsenexperte in diesem Beitrag.

Gerade am Aktienmarkt geraten Privatanleger, Börsen-Einsteiger und Trader schnell in einen gefährlichen Strudel aus Hoffnung, Angst und Euphorie. Der Drang, keine Chance zu verpassen, lässt sie voreilig kaufen, dem nächsten Hype hinterherlaufen oder hektisch verkaufen – ganz nach dem Prinzip „Fear of Missing Out“, kurz FOMO. Was rational begonnen hat, wird plötzlich zur emotionalen Achterbahnfahrt, die im schlimmsten Fall sowohl Nerven als auch Geld kostet. Ein klassisches Beispiel aus der Börsenpsychologie, das zeigt, wie emotionale Entscheidungen und psychologische Fallstricke den langfristigen Anlageerfolg gefährden können. „Viele Anleger überschätzen ihre Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen – besonders in volatilen Marktphasen“, mahnt Mario Lüddemann, Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. „Häufig handelt dann nicht der Verstand, sondern das Bauchgefühl – am Kapitalmarkt in aller Regel ein schlechter Ratgeber.“

„Die gute Nachricht ist, dass man Emotionsregulierung lernen kann“, fährt der Börsenexperte fort. „Wer gezielt mit Strategien zur Emotionskontrolle arbeitet, kann ruhiger und erfolgreicher am Aktienmarkt agieren.“ Mario Lüddemann kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung als hauptberuflicher Trader zurückblicken, in denen er über 65.000 Transaktionen durchgeführt hat. Als zweifacher Gewinner der Auszeichnung „Trader des Jahres“ zählt er zu den renommiertesten Experten und gefragtesten Referenten der deutschen Börsenszene. Mit der Lüddemann Investments GmbH bietet er Trainings für Investment und Trading an, in denen er Anlegern die Fähigkeiten vermittelt, ihr Vermögen unabhängig von Banken und Versicherungen aufzubauen. Dabei verfolgt Mario Lüddemann die Mission, die Finanzbildung in Deutschland merklich voranzubringen.

Anzeichen für emotionale Entscheidungen

„Die Börse übt auf Menschen, die nach finanzieller Freiheit streben, einen eigentümlichen Reiz aus“, sagt Mario Lüddemann. „Es lassen sich offenbar hohe Gewinne erzielen, doch das Auf und Ab der Kurse birgt auch beträchtliche Risiken.“ Speziell „Fear of Missing Out“ tritt bei stark steigenden Kursen oder sehr gehypten Aktien auf – und bringt die Gefahr mit sich, dass Investoren impulsive oder irrationale Anlageentscheidungen treffen. Bei der Entstehung von FOMO spielen übrigens auch die Medien eine entscheidende Rolle.

Typisch für FOMO ist ein überstürztes Kaufverhalten bei steigenden Kursen – etwa dann, wenn Anleger Aktien erwerben, ohne sich zuvor gründlich mit Fundamentaldaten und Aktiencharts auseinandergesetzt zu haben. Das Gefühl, unbedingt „dabei sein“ zu müssen, wenn bestimmte Werte stark im Kurs steigen, kann dazu führen, dass Investoren ihre eigene Anlagestrategie zugunsten kurzfristiger Trends vernachlässigen. Wer diese Verhaltensweisen bei sich beobachtet, sollte seine Entscheidungen unbedingt kritisch hinterfragen.

So vermeiden Anleger emotionale Fallstricke

Emotionale Fallstricke am Aktienmarkt können sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen. Warnsignale sind etwa Stress oder Schlaflosigkeit infolge von Kursschwankungen, aber auch übersteigerter Optimismus, Übermut oder utopische Kursziele, die jegliche wirtschaftliche Grundlage ignorieren. Gier kann Anleger dazu verleiten, unüberlegte Anlageentscheidungen zu treffen, die eigentlich nicht mit ihrer tatsächlichen Risikobereitschaft vereinbar sind.

Um FOMO vorzubeugen, ist es entscheidend, eigene Ziele, das persönliche Risikoprofil und den Anlagehorizont klar zu definieren. Anleger sollten ihre Strategie regelmäßig überprüfen, aber nicht spontan ändern, um emotionale Reaktionen zu vermeiden. Ein solider Investmentplan, der auf breite Diversifikation setzt, schützt vor emotionalen Fehlentscheidungen. Regelbasierte Handelsstrategien bieten zusätzliche Orientierung und bewahren Anleger davor, dem Herdentrieb zu folgen, der in euphorischen Marktphasen besonders ausgeprägt ist.

Strategien für optimale Investmentergebnisse

Mit dem Ansatz, langfristig aktiv zu sein, treffen Anleger grundsätzlich eine gute Entscheidung. So können Investoren mit einer Buy-and-Hold-Strategie, so etwa durch Investitionen in den MSCI World, auf lange Sicht mit Renditen von sieben bis acht Prozent jährlich rechnen. Für Anleger, die bereit sind, ihre Strategien noch weiter zu verfeinern, bieten gezielt optimierte Multi-Asset-Strategien noch bessere Chancen, die Rendite deutlich zu steigern, ohne das Risiko unverhältnismäßig zu erhöhen.

Besonders hohe Renditen lassen sich mit einer optimierten Buy-and-Hold-Strategie erzielen, die verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Ein solches Multi-Asset-Portfolio hat das Potenzial, eine durchschnittliche Jahresrendite von über zehn Prozent zu erzielen – und das bei einem maximalen Drawdown von unter zwölf Prozent. Entscheidend ist dabei nicht nur die Strategie selbst, sondern auch die Fähigkeit, in volatilen Marktphasen einen kühlen Kopf zu bewahren. „FOMO entsteht oft aus dem Wunsch, nichts zu verpassen – doch wer hektisch auf Trends reagiert, verpasst nicht selten die lukrativsten Gelegenheiten“, sagt Mario Lüddemann. „Mit einem soliden Investmentplan oder einer durchdachten Tradingsystematik lassen sich langfristig die besten Ergebnisse erzielen.“

Sie möchten lernen, wie Sie mit kühlem Kopf investieren? Melden Sie sich jetzt bei Mario Lüddemann und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Lüddemann Investments GmbH, übermittelt durch news aktuell