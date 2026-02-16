Hamburg Tourismus GmbH

Hamburg zeigt Flagge auf der ITB 2026 - starker Gemeinschaftsauftritt mit neuem Standdesign im Hub27

Hamburg

Hamburg präsentiert sich vom 3. bis 5. März 2026 auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin mit einem kraftvollen Gemeinschaftsauftritt. Möglich wird die Präsenz durch ein breites Bündnis aus städtischen und privatwirtschaftlichen Akteur:innen. 36 Unternehmen und Institutionen tragen den Hamburger Gemeinschaftsstand und machen ihn zu einem bedeutenden Treffpunkt für das Fachpublikum.

"Die Präsenz auf der ITB ist für Hamburg ein bedeutendes Gemeinschaftsprojekt. Unser Messeauftritt steht für die enge Verbundenheit der Hamburger Tourismusbranche mit ihrer Stadt. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentieren wir der Reiseindustrie Hamburg als attraktives Städtereiseziel - mit starken Angeboten und vielfältigen Reiseanlässen", so Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH.

Neues Standdesign sorgt für Aufmerksamkeit

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der beteiligten Partner gestiegen, der Messeauftritt wird daher auf 266 Quadratmeter erweitert. Auch optisch setzt Hamburg neue Akzente: großformatige, farbintensive Hamburg-Motive rahmen den Stand und übersetzen das typische Hamburg-Gefühl in eine unmittelbar erlebbare Präsenz in Berlin. Eine 10 Quadratmeter große LED-Leinwand schafft mit dynamischen Inhalten zusätzliche Aufmerksamkeit und sorgt für sichtbare Lebendigkeit am Stand. Ein markanter Blickpunkt wird zudem ein großer Hamburg-Schriftzug oberhalb des Messestandes, mit dem die Fernwirkung des Auftritts deutlich erhöht wird.

Veranstaltungsformate für Partner und die Reiseindustrie

Am ersten Messetag veranstaltet die Hamburg Tourismus GmbH den Hamburger Partnerabend auf dem Messestand. Am Mittwoch lädt der Hamburg Airport die Airlinebranche zum Klönschnack. Am Donnerstag veranstaltet die Hamburg Tourismus GmbH in Kooperation mit der ATG Entertainment ein Event für Gruppenreiseveranstalter.

Nachwuchskräfte als Gastgeber:innen - Hamburger Auszubildende vor Ort

Ein besonderes Zeichen setzt Hamburg mit der Einbindung von vier Auszubildenden aus Hamburger Hotels. Sie werden am Messestand im Einsatz sein und unterstützen das Hamburger Messeteam vor Ort. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil des Hamburg-Auftritts und stehen zugleich für Zukunft und Gastfreundschaft. Ein ausdrücklicher Dank gilt den ausbildenden Hotels, die eine Teilnahme ermöglichen: The Westin Hamburg Elbphilharmonie, The George Hotel Hamburg, Kleinhuis Hotel Baseler Hofund Zollenspieker Fährhaus.

Hamburg verbindet: Starke Partner, starke Präsenz

Im Mittelpunkt der Messepräsenz stehen die Partnerunternehmen und die Gespräche, um Geschäftsverbindungen zu pflegen und Geschäftsanbahnungen zu ermöglichen. Auf dem Messestand präsentieren sich einschließlich der HHT insgesamt 25 Unternehmen und Institutionen sowie 11 weitere Kooperationspartner.

Standpartner: RAINER ABICHT Elbreederei; Hamburg Airport; Hamburger Stadtrundfahrt - Die Roten Doppeldecker; BARKASSEN-MEYER Touristik; Promotion Pool der Hamburger Hotellerie e.V.; STAGE ENTERTAINMENT Deutschland; SEA CLOUD CRUISES; MONTBLANC HAUS; HAMBURGER KUNSTHALLE; Hamburgische Staatsoper GmbH; Hotel Atlantic Hamburg; Reichshof Hamburg; Tourismusverband Hamburg e.V.; Hamburg Messe und Congress GmbH; HP-Theater Produktionsgesellschaft mbH; Hamburg Tourismus GmbH; HOLIDAY ON ICE; KJ ADVENTURE WORLD; LEGO Discovery Centre Hamburg; Port des Lumières; RIMC Hotels & Resorts Group; Selection führender Privathotels Hamburg; Westin Hamburg Elbphilharmonie; ZEIT Verlagsgruppe; Freie und Hansestadt Hamburg - Kulturbehörde.

Kooperationspartner: fritz-kola; J.J. Darboven; Carlsberg Deutschland; Chocoversum; Ströer; Vineyard Hamburg GmbH; Pulverfass Cabaret;

