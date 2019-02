Tele 5

Mit Sound und Soul durch die Oscarnacht - TELE 5 zeigt das Biopic RAY am Sonntag, 24. Februar, 22:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag, 24. auf Montag 25. Februar 2019 findet in Los Angeles die 91. Oscarverleihung statt. 2005 erhielt Hollywoodstar Jamie Foxx die heiß begehrte Trophäe für seine herausragende schauspielerische Leistung in der Rolle des blinden Musikers Ray Charles.

TELE 5 rollt in der Oscarnacht ebenfalls den roten Teppich aus und zeigt die meisterhafte R&B-Filmbiografie RAY, eine Hommage an ein Leben in pulsierenden Bildern und Klängen am Sonntag, 24. Februar um 22:30 Uhr.

Musiklegende Ray Charles, der kurz vor Ende der Dreharbeiten des Films starb, konnte den fertigen Film leider nicht mehr sehen. Hauptdarsteller Jamie Foxx wurde von Ray Charles nach einer Klaviersession persönlich für die Rolle des "RC" ausgesucht.

