"Blindlings in etwas hineinspringen - so ist mein ganzes Leben" Nicole Kidman im TELE 5-Interview

"Destroyer"-Star Nicole Kidman in "The Others" zum Auftakt der neuen Filmreihe "Jugendsünden - from shame to fame" am 17. Februar auf TELE 5

Im März startet ihr neuer Film "Destroyer" in den deutschen Kinos, für ihre Rolle als gebrochene Ermittlerin Erin Bell wurde sie für den Golden Globe nominiert. Kaum wiederzuerkennen ist die wandlungsfähige Nicole Kidman in dem Neo-Noir-Thriller.

Auf TELE 5 ist der Hollywoodstar am Sonntag, 17. Februar zum Auftakt der Film-Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" gleich in zwei Filmen zu sehen: In ihrem "Shame"-Frühwerk "Die BMX-Bande" (18:25 Uhr), in dem Nicole Kidmans großes Talent bereits durchschien und in einem ihrer "Fame"-Filme, dem preisgekrönten Mystery-Thriller "The Others" (20:15 Uhr). "Jede einzelne Rolle bleibt für immer Teil meines Lebens", sagt die 51jährige Oscar-Preisträgerin, die seit 1983 vor der Kamera steht.

Im TELE 5-Interview spricht Nicole Kidman außerdem über ihre Rolle in "Destroyer" (Kinostart 14: März im Concorde Filmverleih). Außerdem erzählt sie über den Spaß, Horror-Filme zu drehen und von wem sie ihr Lebensmotto hat: "Das Leben ist nicht einfach. Manchmal dreckig. Spring rein, pack mit an, mach deine Hände dreckig, lebe und genieße es."

Das komplette Interview lesen sie hier: https://www.tele5.de/specials/jugendsuenden

