Kann denn Jugend Sünde sein?

München (ots)

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann begeben sich mit der neuen TELE 5 Brand "JUGENDSÜNDEN - From Shame To Fame" gemeinsam die Memory Lane der größten Hollywoodstars herab.

Seit vielen Jahren sind genau sie dick im Geschäft - gemeint sind nicht Wilson und Simon - die zwar auch, aber erst recht die starke Auswahl der A-List Schauspieler für die neue TELE 5 Filmreihe "JUGENDSÜNDEN - From Shame To Fame". Ob Nicole Kidman, Demi Moore, Keanu Reeves, Milla Jovovich oder Kevin Bacon sie alle haben eine Sache gemein: Ihre Lebensläufe spielen sich vor der Kamera ab!

Doch ob man es glauben mag oder nicht, allesamt wurden nicht plötzlich und allein über Nacht zu den Stars die sie heute sind, sondern haben einst mit mehr oder minder fragwürdigen Schauspielrollen auf der Leinwand das Laufen gelernt.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann schlüpfen in jeweils zwei ikonische Rollen der schillernden Hollywoodschauspieler und durchleben so die ganz kleinen und ganz großen Szenen ihrer Karrieren. Shame und Fame Filme werden auf diese Weise liebevoll gegenübergestellt.

Simon Gosejohann erklärt sich die neue TELE 5-Filmreihe so "zwischen den Filmen und natürlich davor, versuchen wir uns in die jeweiligen Jugendsünden spielerisch hineinzuversetzen und werden so gewissen Szenen erheblich auf den Zahn fühlen - vielleicht werden wir ja sogar einen kleinen Kult erschaffen".

Warum sich ausgerechnet die beiden als Hosts für die Sendereihe qualifiziert haben, bringt dagegen Wilson Gonzalez Ochsenknecht auf den Punkt: "Jugendsünden sind breit gefächert, braucht man ja auch irgendwie um groß zu werden und hat jeder mal auf seine eigene Art und Weise begangen - so auch wir. Meistens sind sie dann eben witzig, aber wirklich schlimm waren sie nie - so wie eben unsere Shame-Filme".

Ab dem 17. Februar gibt es an insgesamt fünf Sonntagen die Jugendsünden - From Shame To Fame. Gestartet wird ab ca. 18:00 Uhr mit dem SHAME-Film und im Anschluss daran folgt ab 20:15 Uhr der FAME-Film.

Fünf Mal Extraklasse. Nur auf TELE 5.

Hier Line up mit Sendedaten:

Nicole Kidman am 17. Februar 2019: Die BMX Bande ab ca. 18.25 Uhr The Others ab ca. 20.15 Uhr

Kevin Beacon am 24. Februar 2019: Wildwasser-Sommer - Im Augenblick der Gefahr ab ca. 18.25 Uhr Flatliners ab ca. 20.15 Uhr

Milla Jovovich 03. März 2019: Rückkehr zur Blauen Lagune ab ca. 18.05 Uhr Johanna von Orleans ab ca. 20.15 Uhr

Keanu Reeves am 10. März 2019: Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit ab ca. 18.25 Uhr Bram Stoker's Dracula ab ca. 20.15 Uhr

Demi Moore am 17. März 2019: Schuld daran ist Rio ab ca. 18.05 Uhr Tiefe der Sehnsucht ab ca. 20.15 Uhr

Kreation, Regie und Produktion: Die Filmographen aus München.

