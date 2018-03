"Donna Leon - Endlich mein": Tagessieg für den "DonnerstagsKrimi im Ersten"

München (ots) - 6,69 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 22,0 Prozent, begleiteten Publikumsliebling Uwe Kockisch in seiner Rolle als Commissario Guido Brunetti am Gründonnerstag bei der Lösung seines 24. Falls vor der märchenhaften Kulisse der Lagunenstadt Venedig. Nicht nur Vice-Questore Patta (Michael Degen) erwartete in "Endlich mein" mit Spannung das Comeback der Operndiva Flavia Petrelli - verkörpert von der preisgekrönten Film- und Theaterschauspielerin Leslie Malton - als Giacomo Puccinis "Tosca". Doch ihr Auftritt bot gleichzeitig die Bühne für eine mörderische Inszenierung aus falsch verstandener Leidenschaft ...

Neben Uwe Kockisch als Commissario Brunetti, Michael Degen als Vice-Questore Patta, Annett Renneberg als Signorina Elettra und Karl Fischer als Sergente Vianello waren Julia Jäger als Paola Brunetti, Dietmar Mössmer als Alvise, Laura-Charlotte Syniawa als Chiara Brunetti und Patrick Diemling als Raffi Brunetti zu sehen. An ihrer Seite spielten in den gewohnt hochkarätig besetzen Nebenrollen: Leslie Malton ("Schwarzbrot in Thailand"), Jürgen Tarrach ("Der Lissabon-Krimi"), Edin Hasanovic ("Brüder"), Cornelia Gröschel ("Tatort" Dresden), Lucie Aron ("You are wanted"), Hannes Hellmann ("Solo für Weiss"), Ueli Jäggi ("ARD Radio Tatort"), Vladimir Korneev ("Kundschafter des Friedens") u.v.a.

Die DonnerstagsKrimireihe "Donna Leon - Endlich mein" ist eine Produktion der UFA FICTION (Produzent: Benjamin Benedict, Regie: Sigi Rothemund) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde von Mai bis Juli 2016 in Venedig (Italien). Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

Weitere Informationen auf www.daserste.de/unterhaltung/film/donna-leon/sendung/donna-leon-endlich-mein-100.html.

