Der Hollywoodstar ist in der Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" in "Flatliners" am Sonntag, 24. Februar, 20:15 Uhr zu sehen

Er ist einer der interessantesten Charakterköpfe Hollywoods: Kevin Bacon. TELE 5 zeigt den Star am Sonntag, 24. Februar in der TELE 5-Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" in zwei Filmen: In seinem "Shame"-Frühwerk "Wildwasser-Sommer - Im Augenblick der Gefahr" (18:25 Uhr) und in einem seiner "Fame"-Filme, dem Oscar-nominierten Nahtod-Thriller "Flatliners" (20:15 Uhr).

Kevin Bacon verrät im Interview, warum er Spaß daran hätte, unsichtbar zu sein und spricht unter anderem über...

...sein Geheimnis, warum er mit 60 noch so jung aussieht wie immer:

"Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex."

...den harten Konkurrenzkampf in der Showbranche:

"Ich glaube, kein Schauspieler ist darauf gefasst und vorbereitet, was auf ihn zukommt. Wenn die Privatsphäre mit einbezogen und von einem erwartet wird, über sein Leben zu plaudern."

...die Angst vor einem "Verfallsdatum" von Schauspielern:

"Diese Angst habe ich schon seitdem ich 17 Jahre alt bin. Ich glaube, das bringt dieser Beruf mit sich. Schauspieler haben nie die Gewissheit, ob sie für immer gefragt sein werden oder eben nicht."

Zur Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" auf TELE 5:

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann präsentieren seit 17: Februar fünfmal sonntags jeweils einen "Shame"-Film und "Fame"-Film eines Hollywoodstars. Weitere Stars: Neben Nicole Kidman und Kevin Bacon sind in den kommenden Wochen Milla Jovovich, Keanu Reeves und Demi Moore zu sehen.

