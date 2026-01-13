PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Über 150 Best-Practice-Beispiele im Portal des "Gebäudeforums klimaneutral"

Über 150 Best-Practice-Beispiele im Portal des "Gebäudeforums klimaneutral"
  • Bild-Infos
  • Download
Best-Practice-Portal

Berlin (ots)

Das Best-Practice-Portal des "Gebäudeforums klimaneutral" wächst: Im Jahr 2025 wurde die Schwelle von über 150 erfolgreich umgesetzten Projekten erreicht. Diese zeigen, wie energieeffizientes Bauen und Sanieren gelingt.

Energieeffiziente Gebäude überzeugen durch viele Vorteile: Sie senken den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser, erhöhen den Wohnkomfort und steigern langfristig den Wert der Immobilie. Dass die Gebäudewende in vollem Gange ist, zeigt das Best-Practice-Portal des "Gebäudeforums klimaneutral". Dort finden Interessierte mutmachende und zukunftsweisende Projekte aus Deutschland, die zeigen: Ob altes Bauernhaus, Reihenendhaus oder 1950er-Jahre Bau - energetische Sanierungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien werden bundesweit umgesetzt. Präsentiert werden zudem Neubauten, Quartierskonzepte und Innovationen. Über eine Suchmaske lassen sich Projekte nach Themenkategorie, Ort oder Schlagwörtern gezielt filtern. Ergänzende Tags wie "65 % Erneuerbare Energien" oder "Wärmepumpe" erleichtern die Orientierung.

"Jedes Gebäude und Quartier bringt eigene Voraussetzungen mit und braucht individuelle Lösungsansätze. Mit mehr als 150 Beispielen zeigt das Portal, wie vielfältig die Ansätze sind, mit denen Fachleute in ganz Deutschland an einem klimaneutralen Gebäudebestand arbeiten", sagt Beatrice Kuhn, Leiterin im Fachbereich Klimaneutrale Gebäude der Deutschen Energie-Agentur, dena.

Mehr Sichtbarkeit, mehr Austausch

Das Portal macht Erfolge sichtbar - bundesweit und regional. Gleichzeitig ermöglicht es den direkten Austausch: Zu jedem Projekt werden die verantwortlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benannt, um den Wissenstransfer zu erleichtern und Nachahmung zu ermöglichen. Bewährte Lösungen erhalten so mehr Aufmerksamkeit und tragen dazu bei, die Zukunftsfähigkeit des Gebäudebestands in Deutschland voranzubringen.

Mehr Informationen zum Best-Practice-Portal des Gebäudeforums klimaneutral sind hier zu finden: www.gebäudeforum.de/best-practice

Über das Gebäudeforum klimaneutral:

Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung ist der Gebäudesektor ein Bereich mit großen Potenzialen. Ungefähr 40 Prozent der Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Deutschland werden im Gebäudesektor verursacht. Mit dem Gebäudeforum stellt die Deutsche Energie-Agentur (dena) eine zentrale Plattform für qualitätsgesicherte Informationen rund um klimaneutrales Bauen und Sanieren bereit und bietet ein umfassendes Serviceangebot für Expertinnen und Experten.

Pressekontakt:

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Volker Kamm, Pressesprecher
Chausseestraße, 128 a, 10115 Berlin
Tel: +49 (0)30 66 777-622
E-Mail:presse@dena.de
Internet: www.dena.de

Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Weitere Storys: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Alle Storys Alle
  • 23.10.2025 – 09:43

    PM: Serielle Sanierungen - Kosten sinken um ein Drittel, Tempo verdoppelt

    Pressemitteilung Serielle Sanierungen: Kosten sinken um ein Drittel, Tempo verdoppelt Eine Evaluation der dena verdeutlicht: Serielle Sanierungen werden wirtschaftlicher und planbarer. Schnellere Abläufe, sinkende Kosten und vielfältige Fassadenlösungen ebnen den Weg für einen breiten Roll-out bei Mehrfamilienhäusern. Berlin, 23. Oktober 2025. Serielle ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:41

    PM: Energy Efficiency Award 2025: Innovationen für die Energiewende

    Pressemitteilung Energy Efficiency Award 2025: Innovationen für die Energiewende Jury gibt nominierte Unternehmen für den Energy Efficiency Award (EEA) bekannt. Die Projekte der Unternehmen zeigen vorbildhaft, wie die Energiewende in der Praxis funktioniert. Preisverleihung auf dem dena Energiewende-Kongress am 3. November in Berlin. Berlin, 25. September 2025. Die Entscheidungen sind gefallen: Zwölf Unternehmen sind ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:47

    PM: Stefan Rouenhoff neuer Aufsichtsratschef der dena

    Pressemitteilung Stefan Rouenhoff neuer Aufsichtsratschef der dena Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ist gestern von den Mitgliedern des Aufsichtsrats zum Aufsichtsratsvorsitzenden der dena gewählt worden. Berlin, 23. September 2025. Der 46jährige Volkswirt folgt damit seinem ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren