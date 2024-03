Diamant Software GmbH

Diamant Software brilliert erneut: Great Place to Work® Auszeichnung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024"

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Diamant Software GmbH, der Spezialist für Rechnungswesen- und Controlling-Software, ist von Great Place to Work® als einer von "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung zeugt von dem außergewöhnlichen Engagement des Unternehmens, eine Kultur der Wertschätzung, des Vertrauens und der Zusammenarbeit zu pflegen, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

Mitarbeitende: Diamant Software ist ein "Great Place to Work®"

Anfang 2024 haben die Mitarbeitenden von Diamant Software das Unternehmen erneut als einen "Great Place to Work" bestätigt. Grundlage hierfür war eine anonyme Umfrage unter den rund 300 Mitarbeitenden, in der sie ihre Arbeitsumgebung als überaus respektvoll, fair und von einem starken Teamgeist geprägt beschrieben. 93% der Mitarbeitenden des Unternehmens bestätigen, dass sie einen sehr guten Arbeitsplatz bei Diamant Software haben. Geschäftsführer Jan Semmerling bringt es auf den Punkt: "Wir glauben fest daran, dass der Erfolg unseres Unternehmens direkt mit der Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden verknüpft ist. Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und motiviert uns, die Arbeitswelt bei Diamant Software kontinuierlich zu verbessern". Er unterstreicht auch, wie entscheidend die starke Kundenorientierung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens sind.

Von "Great Place to Work" zu "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024"

Mit den herausragenden Rückmeldungen aus der Belegschaft entschloss sich der Bielefelder Softwarehersteller Ende 2023 zum ersten Mal an dem Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" teilzunehmen. Dazu gehört auch die umfassende Prüfung eines Culture Audit durch das Great Place to Work® Institut. Das Unternehmen konnte den GPTW Trust Index von 2022 auf 2023 nochmal um 6% auf eine Zustimmungsquote von 84% steigern. "Diese sehr guten Ergebnisse haben uns bestärkt gleich in drei Kategorien in den Wettbewerb zu gehen", erörtert Personalleitung Ramona Werner. In allen drei Kategorien schaffte es Diamant Software unter die Top-10. Bei dem Wettbewerb "Beste Arbeitgeber NRW" erreichte das Unternehmen den vierten Platz, und im Ranking "Deutschlands beste ITK Unternehmen" belegte der Softwarehersteller Platz fünf. Zudem erzielte Diamant Software im Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Deutschlands", der als Höhepunkt gilt, den neunten Rang. Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, hebt die Bedeutung der Auszeichnung anlässlich der Preisverleihung hervor: "Sie steht für glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Mitarbeitenden umgeht, für eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und für einen ausgeprägten Teamgeist."

Deutliches Signal im War for Talents

Die Auszeichnung als "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" spiegelt nicht nur den Einsatz von Diamant Software wider, sondern ist auch ein Versprechen an alle, die Teil dieses Teams werden möchten: Hier findet man einen Arbeitsplatz, der nicht nur beruflich, sondern auch persönlich bereichert. Eine offene Fehlerkultur, Wertschätzung und Vertrauen in die Mitarbeitenden bilden die Basis für die Diamant Innovations-Kultur. "Unser Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem man sich wohlfühlen, sich weiterentwickeln und natürlich die bestmögliche Leistung für unsere Kunden erbringen kann. Wir sind stolz darauf, dass unser Engagement nicht nur intern geschätzt wird, sondern nun auch durch diese renommierte Anerkennung bestätigt wurden", erklärt Personalleiterin Ramona Werner.

Über Diamant Software GmbH

Diamant Software ist der Spezialist für digitalisierte und automatisierte Rechnungswesen- und Controlling-Software in mittelständisch geprägten Organisationen. Zahlreiche Unternehmen mit über 40.000 Anwendern aus allen Bereichen der Wirtschaft sowie Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens vertrauen auf die Lösungen des Bielefelder Unternehmens. Diamant Software verfolgt seit Gründung das Ziel, die Zukunft von Rechnungswesen-Software zu gestalten, indem sie fortschrittliche und innovative Lösungen anbietet. Hieran arbeiten mehr als 300 Mitarbeitende am Stammsitz in Bielefeld. Seit 2019 betreibt Diamant Software ein KI-Kompetenzzentrum in Darmstadt und ist Gründungsmitglied der Initiative des KI-Park e.V. zur Förderung von KI-Technologie und Anwendungen in Europa. www.diamant-software.de

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® unterstützt weltweit Unternehmen bei der Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmenskultur und damit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das internationale Institut zertifiziert Organisationen und Unternehmen aller Branchen und Größen auf Grundlage einer repräsentativen und anonymen Mitarbeiterbefragung. Weltweit werden jährlich Befragungen in 170 Ländern mit mehr als 20 Mio. Beschäftigten aus 18.000 Unternehmen durchgeführt. Damit ist Great Place to Work® mit über 60 Standorten eine international führende, benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität.

Original-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuell