"Hochwertiger Content mit Eventcharakter"

9. ARD DEGETO CAMPUS zum Auftakt der Berlinale 2025

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

Der ARD DEGETO CAMPUS, seit vielen Jahren feste Tradition zum Start der Berlinale, lockte auch dieses Mal rund 100 Macher:innen und Kreative ins Studio 14, um sich zu wichtigen Themen im Bereich Content und Producing mit den ARD-Redaktionen auszutauschen. Gemeinsam mit der ARD-Programmdirektion stellte die ARD Degeto Film erneut das Thema "Premium-Content für die ARD" in den Fokus des Networkingevents. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und Degeto Geschäftsführer Thomas Schreiber begrüßten die Gäste gemeinsam mit Björn Wilhelm, dem neuen Koordinator für die ARD-Fiction, in der Dachlounge des rbb.

Christoph Pellander, Initiator der Veranstaltung und Redaktionsleiter der ARD Degeto Film, präsentierte gemeinsam mit Valerija Peric (Programmplanung Premium Content ARD Programmdirektion) und Jonas Schlatterbeck (Head of Content ARD Mediathek und Leiter integrierte Programmplanung), neben der Premium-Strategie der ARD auch ausgewählte, kommende Programmhighlights, auf die sich das Publikum freuen darf. Darunter die True-Crime-Serie "Spuren" (SWR), die seit dem 7. Februar in der ARD Mediathek zu sehen ist und am 15. Februar im Ersten gezeigt wird und die Thriller-Serie "Die Augenzeugen" (ARD Degeto Film | Servus TV), eine Adaption der norwegischen Erfolgsserie "Eyewitness". Die vierteilige Serie wird im Mai in der ARD Mediathek und im Ersten zu sehen sein.

Für Christoph Pellander ist die strategische Richtung für Premiumformate klar: "Herausragendes fiktionales Programm für die ARD: Wir möchten unserem Publikum Geschichten erzählen, die die Menschen sowohl linear als auch on-demand in der ARD Mediathek berühren und binden. 'Premium' ist dabei für uns nicht nur ein Label, sondern ein Qualitätsmerkmal: Es steht für außerordentlichen und hochwertigen Content mit Eventcharakter, der die Menschen generationsübergreifend begeistert. Ein solches Programmversprechen lässt sich nur gemeinsam realisieren - strategische Partnerschaften mit der exzellenten Produktionslandschaft und innerhalb der ARD sind daher für uns bedeutender denn je und der CAMPUS der ideale Ort, diese zu finden und zu intensivieren."

Bereits zum neunten Mal veranstaltete die ARD Degeto Film eine Ausgabe ihrer CAMPUS-Reihe und signalisiert einmal mehr, dass die ARD eine verlässlich starke Partnerin für die nationalen Filmschaffenden ist. Der gemeinsamen Einladung von ARD Degeto Film und ARD-Programmdirektion folgten rund 70 Produzent:innen und rund drei Dutzend Redakteur:innen aus den ARD-Landesrundfunkanstalten.

