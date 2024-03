Workshops und Team-Meetings effizient und erfolgreich moderieren / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Moderatorinnen und Moderatoren haben eine wichtige Rolle, wenn es um die gemeinsame Arbeit in Gruppen geht - in Präsenz und erst recht online. Dr. Simone Richter zeigt auf, wie Ihre unterstützende Funktion in Meetings und Dienstbesprechungen, bei Arbeitsgruppen oder im Projektmanagement aussehen kann.

Mäßigen - steuern - lenken: So lässt wirkungsvolle Moderation die Ressourcen der Teilnehmenden bestmöglich zum Einsatz kommen.

Moderation ist ein Instrument, das die Kommunikation in Teams unterstützt und ordnet. Sie sorgt dafür, dass die Ressourcen der Teilnehmer bestmöglich zum Einsatz kommen. Mit Arbeits- und Darstellungstechniken und Hilfen methodischer Art gelingen Austausch und Entscheidungsfindung. Durch gute Moderation wird das Engagement der Teilnehmer kanalisiert, und am Ende lassen sich sogar Aufgaben gemeinsam lösen und Maßnahmen planen.

Doch was dürfen Sie als Moderator oder Moderatorin - und was sollten Sie eher vermeiden? Und wie gelingt Ihr souveräner Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb einer Gruppe? Dr. Simone Richter führt Sie heran an Aufgabenstellung und Rolle - und verrät, was das alles mit einem Zahnarzt zu tun hat...

Programm

Dramaturgie von Meetings, Workshops und Veranstaltungen

Persönliche Kompetenz und Rolle von Moderatoren

Themen sammeln, auswählen und bearbeiten

Frage- und Dokumentationstechniken

Verhaltensregeln für Moderatoren

Moderationszyklus

Dos & Don'ts

Das Webinar richtet sich an Team- oder Abteilungsleiter, Geschäftsführung, Gruppenverantwortliche, Projektmanager, Organisatoren und Meetingverantwortliche: Wer sich der Aufgabe der Moderation widmet, ist hier genau richtig.

Referentin Dr. Simone Richter ist freiberufliche Kommunikationstrainerin, erfahrene PR-Beraterin und Texterin. Sie begleitet und betreut Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Branchen sowie Bildungseinrichtungen und die öffentliche Hand und kennt die Bedürfnisse von Mittelstand und Industrie. Als diplomierte Germanistin, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Redakteurin der Stuttgarter Zeitung kennt sie das Feld der internen und externen Kommunikation gleich aus verschiedenen Perspektiven. Und rundet als Redenschreiberin sowie als Ghostwriterin für Fach- und Sachbücher ihr Profil ab. Als ehemalige Präsidentin der Wirtschaftsjunioren Esslingen engagiert sie sich ehrenamtlich im Netzwerk junger Unternehmer.

Eckdaten für das Online-Seminar Workshops und Team-Meetings effizient und erfolgreich moderieren

Termin: Dienstag, 18. Juni 2024, 15:00 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 135 Euro zzgl. Mwst. / 160,65 Euro inkl. Mwst.

Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

