Messen und Events: Profitipps für gelungene Fotos mit der Smartphone-Kamera / Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Das Einmaleins der Event- und Messefotografie: Simone Naumann erläutert Techniken, Tipps und Tricks für professionelle Bilder, die aussagekräftig sind und Aufmerksamkeit erzeugen.

So holen Sie auf Veranstaltungen das Beste aus Ihrer Handykamera raus.

Kommunikationsprofis müssen auch im Umgang mit dem Medium Bild sicher sein. Dabei ist es immer häufiger nötig, selbst zur Kamera zu greifen, insbesondere für Bilder von Netzwerk-Events, Konferenzen, Messen oder Firmenfeiern.

Wenn Zeit oder Budget nicht ausreichen, um professionelle Fotografen zu engagieren, sind Sie selbst gefragt. Auch und gerade dann sollen die Ergebnisse überzeugen. Simone Naumann, Gründerin der SMARTphotoschule, zeigt Ihnen, was Sie wissen müssen, damit Ihre Fotos richtig gut und professionell aussehen. Für den Einsatz in Social Media, auf Websites, Blogs oder in digitalen Unternehmenspublikationen.

Die Teilnahme ist sowohl für Android- als auch für iOS-User geeignet. Vor dem Durchführungstermin erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung.

Programm

Grundlagen der Smartphone-Fotografie : Werkzeuge, technische Möglichkeiten und Grenzen von Smartphone-Kameras

: Werkzeuge, technische Möglichkeiten und Grenzen von Smartphone-Kameras Umgang mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Schärfe: Tipps für den Umgang mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und für die optimale Schärfe der Bilder

Tipps für den Umgang mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und für die optimale Schärfe der Bilder Einsatz der verschiedenen Objektive : Wann und wie lassen sich die eingebauten Objektive des Smartphones für verschiedene Motive nutzen?

: Wann und wie lassen sich die eingebauten Objektive des Smartphones für verschiedene Motive nutzen? Geschichten erzählen mit Bildern : Wie man mit fotografischen Gestaltungsmitteln eine Geschichte vermittelt, ein spannendes Bild erzeugt und die Stimmung der Veranstaltung einfängt.

: Wie man mit fotografischen Gestaltungsmitteln eine Geschichte vermittelt, ein spannendes Bild erzeugt und die Stimmung der Veranstaltung einfängt. Grundzüge der Bildbearbeitung

Diese Session ist gedacht für Mitarbeiter/innen in den Kommunikations- und Marketingteams von Unternehmen und Agenturen, die bei Events, Konferenzen, Messen, Firmenfeiern oder für Portraits von Speakern und Referentinnen selbst beeindruckende Bilder mit der Smartphone-Kamera erschaffen wollen.

Referentin Simone Naumann ist etablierte Unternehmensfotografin. 2017 hat sie die SMARTphotoschule gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. Ihr neustes Buch "Fotografieren mit dem Smartphone" erschien 2024 im DPunktverlag.

Eckdaten für das Online-Seminar Profitipps für gelungene Fotos mit der Smartphone-Kamera auf Messen und Events

Termin: Mittwoch, 29. Mai 2024, 10:30 - 12:30

Teilnahmegebühr: 135 Euro zzgl. Mwst. / 160,65 Euro inkl. Mwst.

Teilnehmerzahl: mindestens 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Die Durchführung erfolgt auf zoom

