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Reichweiten-Boost für die Pause Ad: Seven.One Media bringt erfolgreiches Streaming-Werbeformat auch ins Live-TV - Ehrmann ist First Mover

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Unterföhring (ots)

Nach der erfolgreichen Einführung der Pause Ad auf Joyn zündet Seven.One Media nun die nächste Ausbaustufe und erweitert die Streaming-Werbeform um eine aufmerksamkeitsstarke Platzierung im Addressable TV. Werbekunden können die Pause Ad ab sofort auch als Bundle aus Joyn Video On Demand und Live-TV buchen und profitieren von zusätzlicher Reichweite. Die Familien-Molkerei Ehrmann setzt die erweiterte Werbeform als erster Werbekunde für den Launch seines neuen Produkts Milk Twist ein.

Auf Joyn erscheint die Streaming-Werbeanzeige im Vollbild, sobald Nutzer:innen aktiv auf Pause drücken - exklusiv und außerhalb des klassischen Werbeblocks. Erweitert wird das Angebot jetzt durch eine SwitchIn-Fullscreen-Position im Live-TV (HbbTV) auf CTV-Geräten: Beim Umschalten auf einen ProSiebenSat.1-Sender wird dieselbe Werbebotschaft für zehn Sekunden im Vollbild eingeblendet - ebenfalls außerhalb des klassischen Werbeblocks, in exklusiver Position und bei skaliert weiterlaufendem Live-TV mit Ton. Gemeinsam bilden beide Werbeformen das neue Pause Creative Fullscreen Package - ein Premium-Produkt, das auf aktiver Nutzeraktion basiert und Marken maximale Sichtbarkeit bietet. Durch diese Ausspielmechaniken setzen beide Platzierungen auf eine exklusive Fullscreen-Inszenierung außerhalb des klassischen Werbeblocks und schaffen so besonders aufmerksamkeitsstarke Markenkontakte. Um den Premium-Charakter zu wahren, gibt es eine limitierte Kampagnenzahl pro Monat.

Markus Messerer, Managing Director und Chief Operating Officer Seven.One Media: "Die Pause Ad hat sich in kürzester Zeit als aufmerksamkeitsstarke Werbeform etabliert und wir sehen eine enorme Nachfrage aus dem Werbemarkt. Das zeigt, dass unsere Kunden die Stärke des Formats erkannt haben: volle Aufmerksamkeit außerhalb des klassischen Werbeblocks. Mit der Erweiterung ins Addressable TV führen wir diesen Ansatz konsequent weiter, bringen ihn erstmals auch ins Live-TV und entwickeln das Produkt zu einem kanalübergreifenden Angebot mit zusätzlicher Reichweite weiter. Zugleich bewahren wir den exklusiven Charakter der Werbeform."

Die Ehrmann-Kampagne richtet sich an junge Erwachsene und läuft bis zum 23. August auf Joyn sowie parallel auf CTV-Geräten im Live-TV.

Benedikt Köck, Marketing Direktor Ehrmann GmbH: "Wir wollen junge Erwachsene dort erreichen, wo ihre Aufmerksamkeit am größten ist. Das neue Bundle von Seven.One Media bietet dafür ideale Voraussetzungen: Es vereint die Stärken von Streaming und linearem Fernsehen im CTV-Umfeld und verbindet hohe Aufmerksamkeit mit zusätzlicher Reichweite. Die Kombination aus exklusiver Platzierung, Full-Screen-Inszenierung und kanalübergreifender Ausspielung macht das Angebot für uns dabei besonders attraktiv."

Umgesetzt wird die Kampagne gemeinsam mit der Mediaagentur Mediaplus International.

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