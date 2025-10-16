ADAC

ADAC beleuchtet Overtourism

Mehrheit der Deutschen sieht touristische Überlastung als ernstes Problem

München (ots)

Wie gehen Reisende mit überfüllten Urlaubsorten um? Und wie werden Maßnahmen bewertet, die einen Ausgleich zwischen den Interessen von Touristen und Einheimischen bewirken sollen? Diese Frage hat der ADAC im Rahmen seiner jährlichen Tourismusstudie 2025 zusätzlich ins Auge gefasst.

Die Befragung zeigt: 72 Prozent der Deutschen sehen die touristische Überlastung vieler Reiseziele als ernstes Problem. Vielen ist bewusst, dass übermäßiger Tourismus zu Umweltbelastungen, steigenden Lebenshaltungskosten und Konflikten zwischen Gästen und Einheimischen führen kann. Trotz dieses Problembewusstseins meiden jedoch längst nicht alle stark frequentierte Urlaubsorte.

Zwei Drittel der Reisenden halten Maßnahmen gegen Overtourism grundsätzlich für richtig.

58 Prozent halten Besucherbeschränkungen für akzeptabel.

53 Prozent befürworten Besucherlenkung.

Fast die Hälfte hält zudem finanzielle Steuerungsinstrumente, etwa Abgaben zur Kompensation negativer Tourismusfolgen, für wirkungsvoll.

Die Studie zeigt allerdings auch: Sobald Maßnahmen das Reisebudget betreffen, sinkt die Akzeptanz. Rund die Hälfte der Befragten würde ihr Wunschziel meiden, wenn touristische Kapazitäten reduziert oder Preise erhöht würden.

"Overtourism ist kein Nischenthema, denn es betrifft viele beliebte Reiseziele direkt", sagt Karlheinz Jungbeck, ADAC Tourismuspräsident. "Wichtig ist, dass Maßnahmen zur Entlastung von Destinationen nicht als Strafe empfunden werden, sondern als Beitrag zu einem nachhaltigeren Tourismus und dass sie für die Gäste nachvollziehbar und ausgewogen gestaltet werden. Tourismus darf nicht zum Privileg einiger weniger werden."

Die ADAC-Tourismusstudie 2025 basiert auf einer repräsentativen Befragung von mehr als 5.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Weitere Informationen und die vollständige Studie finden Sie unter: www.adac.de/tourismusstudie

