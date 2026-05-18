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Pause gedrückt, Marke im Fokus: Seven.One Media führt neue Streaming-Werbeform "Pause Ad" auf Joyn ein - CosmosDirekt ist First Mover

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Unterföhring (ots)

Seven.One Media baut sein digitales Angebot im Streaming-Umfeld weiter aus und bringt mit der Pause Ad eine neue Werbeform auf die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn. CosmosDirekt nutzt die neue Werbeform als erster Werbekunde direkt für seine aktuelle Kampagne.

Die Pause Ad wird ausgespielt, sobald Nutzer:innen aktiv auf Pause drücken: Vier Sekunden nach dem Pausieren eines VoD-Formats auf Joyn erscheint die Werbeanzeige statisch im Vollbild und bleibt sichtbar, bis die Wiedergabe fortgesetzt wird. Weitere Werbeeinblendungen gibt es nicht. Das Ergebnis: eine exklusive Vollbild-Präsenz in einem Moment hoher Aufmerksamkeit, integriert in das Nutzungserlebnis - und ohne den Sehmoment zu unterbrechen.

Markus Messerer, Managing Director und Chief Operating Officer Seven.One Media: "Unser Ziel ist es, Marken Lösungen zu bieten, die Content und Werbung im hochwertigen Streaming-Umfeld intelligent verbinden. Mit der Pause Ad gelingt uns genau das: Wir erweitern unsere CTV-Werbemöglichkeiten auf Joyn um eine weitere aufmerksamkeitsstarke Werbeform, die Marken in unserem vielfältigen Portfolio hochwertiger Inhalte sichtbar macht - und das auf besonders natürliche und nutzerfreundliche Weise. Dass CosmosDirekt die Einführung als First Mover begleitet, freut uns sehr und zeigt, welchen wichtigen Stellenwert Streaming-Werbung inzwischen im Media-Mix großer Marken einnimmt."

Die Pause Ad ist Teil der CosmosDirekt-Kampagne "Immer schön direkt", die seit dem 18. Mai und noch bis zum 5. Juni 2026 läuft und verschiedene Versicherungsangebote des Direktversicherers bewirbt.

Frank Färber, Chief Sales and Marketing Officer im Vorstand von CosmosDirekt: "Wir wollen unsere Marke auch digital weiter stärken und insbesondere jüngere Zielgruppen erreichen. Mit Seven.One Media haben wir dafür einen starken Partner an unserer Seite, der uns über Joyn ein hochwertiges Streaming-Umfeld mit großer digitaler Reichweite bietet. Als innovativer digitaler Baustein ergänzt die Pause Ad unseren Media-Mix in der aktuellen Kampagne 'Immer schön direkt' daher optimal."

Zum Start ist die Pause Ad mit soziodemografischem Targeting buchbar. Weitere Optionen, darunter Geo- und CTV-Targeting, sind bereits in Planung. Umgesetzt wird die Kampagne gemeinsam mit dentsu X der dentsu-Gruppe als Agenturpartner.

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