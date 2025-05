KfW Research: Weniger Unternehmen beklagen Fachkräftemangel

Frankfurt am Main (ots) - - 36 Prozent der Kommunen betrachten eigene wirtschaftliche Situation als "mangelhaft" - Größere Städte besonders betroffen - Zukunftsaussichten werden trübe eingeschätzt Die Finanzlage der Kommunen in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahren noch einmal stark verschlechtert. Wie erste Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2025 ...

mehr