Straubinger Tagblatt

Ein wichtiger Kompass in schwierigen Zeiten

Straubing (ots)

Die Stärke des Grundgesetzes liegt in seiner Einfachheit und Präzision. Darum ist der Text auch nach Jahrzehnten noch immer aktuell. Selbst wenn sich seither die Wertvorstellungen, Lebenswirklichkeiten und die Bevölkerungsstruktur gewandelt haben, bleibt das Grundgesetz, da ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier absolut zuzustimmen, vor allem in fordernden und schwierigen Zeiten ein guter und wichtiger Kompass für die gesamte Gesellschaft. Auch deshalb ist die deutsche Verfassung zu einem Exportschlager geworden: Viele junge Demokratien haben sich an ihr orientiert.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell