Cedric Mattig von der NiCe Publishing Consulting GmbH: Wie sich jeder mit Kindle Direct Publishing ein zweites Standbein aufbauen kann

Kastellaun (ots)

Ein automatisches Nebeneinkommen, ohne einen neuen Beruf erlernen zu müssen - das ist für viele Menschen ein Traum, um sich ihre finanzielle Freiheit aufzubauen. Cedric Mattig, Deutschlands führender Experte für Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) und Gründer der NiCe Publishing Consulting GmbH, bietet seinen Kunden genau diese Möglichkeit. Seine Coachings vermitteln nicht nur die Kenntnisse, um eigenständig Werke zu erstellen und auf Amazon zu vermarkten, sondern ermöglichen auch finanziellen Erfolg, ohne selbst zu schreiben oder Grafiken zu erstellen. Wie sich mit Kindle Publishing ein zweites Standbein aufbauen lässt, erfahren Sie hier.

Viele Menschen streben nach einem finanziell unabhängigen Lebensstil und setzen dafür erhebliche Anstrengungen ein, um sich und ihrer Familie einen gewissen Wohlstand zu ermöglichen, ohne dabei einer langen Arbeitswoche ausgesetzt zu sein. Ein immer beliebterer Weg hierfür ist das Veröffentlichen eigener Bücher: Der Selfpublishing-Markt boomt und eröffnet unvorhergesehene Möglichkeiten, schnell und unkompliziert Einkommen zu generieren. Dennoch zögern viele, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen - aus Furcht vor dem Unbekannten und der Angst vor möglichen Misserfolgen. Diese Unsicherheiten werden noch verstärkt durch die Befürchtung vor Coaching-Angeboten, die nicht zum gewünschten Erfolg führen könnten oder möglicherweise sogar zusätzliche Kosten verursachen. "Der Traum vom eigenen Selfpublishing-Business scheitert oft daran, dass Menschen glauben, ihnen fehlen die notwendigen technischen Kenntnisse. Diese unbegründeten Zweifel hindern sie daran, ihre Visionen umzusetzen", erklärt Cedric Mattig, Gründer der NiCe Publishing Consulting GmbH.

"Unser Coaching-Konzept zielt darauf ab, Teilnehmern das notwendige Know-how zu vermitteln, um sich erfolgreich mit eigenen Büchern bei Amazon Kindle Direct Publishing zu positionieren - ohne diese selbst schreiben zu müssen", so der Amazon-KDP-Experte weiter. Cedric Mattig hat bereits zahlreichen Selfpublishern geholfen, mit ihren Werken endlich finanziellen Erfolg zu erzielen. Mit seiner NiCe Publishing Consulting GmbH unterstützt er seine Kunden dabei, ihren Traum von einem unabhängigen Leben zu verwirklichen. Das umfassende Coaching deckt alle relevanten Aspekte ab, angefangen bei der Auswahl des Buchprojekts über die Identifizierung und Beauftragung geeigneter Dienstleister bis hin zur Veröffentlichung und effektivem Marketing. So konnte er bereits über 500 Absolventen dabei helfen, ihren Traum von finanzieller Freiheit zu realisieren - Erfolge, die jegliche Zweifel an diesem Geschäftsmodell ausräumen.

Erfolgreiches Selfpublishing mit Cedric Mattig und der NiCe Publishing Consulting GmbH

"Entgegen der Annahme vieler Interessierter, ist der Einstieg spielend leicht: Es braucht weder tiefgreifende Kenntnisse noch Vorerfahrungen. In meinem Coaching erfahren Teilnehmer von Anfang an, wie sie ihre Bücher erfolgreich bei Amazon KDP platzieren können - und das ganz ohne vorherige Erfahrung im Schreiben, Marketing oder anderen relevanten Bereichen", so Cedric Mattig. Des Weiteren erfahren sie von ihm, welche Buchprojekte sich als profitabel erwiesen haben, welche Dienstleister benötigt werden und wodurch sich ein geschicktes Marketing auszeichnet. Ein zusätzlicher und gern genutzter Vorteil besteht darin, dass sie dabei anonym bleiben können, ohne öffentlich als Autoren auftreten zu müssen. "Viele Anfänger sind skeptisch, in dieser Branche an schwarze Schafe zu geraten. Es gab solche Anbieter zwar in der Vergangenheit, jedoch konnten sie sich aufgrund ihrer mangelhaften Leistungen nicht langfristig etablieren. Unsere Position als Vorreiter auf diesem Markt betont unsere herausragende Qualität und bekräftigt, dass Anfänger bei uns in besten Händen sind", fügt der Experte hinzu.

Im Rahmen des Kindle Direct Publishing (KDP) übernehmen Cedric Mattigs Teilnehmer von Beginn an eine unternehmerische Position. Mit seiner Anleitung wählen sie eine erfolgreiche Büchernische aus, während aufwendige Aufgaben wie Lektorat, Grafikdesign und das eigentliche Schreiben an das von Cedric Mattig geprüfte Netz aus Dienstleistern delegiert werden. Seine Teilnehmer konzentrieren sich auf das Marketing, wie die Zielgruppenrecherche oder die Titelerstellung. Schließlich muss das fertige Buch nur noch bei Amazon hochgeladen und beworben werden. Im Vergleich zu traditionellen Verlagen sind die Richtlinien deutlich flexibler - lediglich der Inhalt darf keine Gesetze oder Urheberrechte verletzen. Amazon übernimmt Druck, Verpackung, Versand und Rechnungsstellung, was es Selfpublishern ermöglicht, neben ihrer Haupttätigkeit unkompliziert einen vierstelligen Monatsgewinn zu erzielen. Zu Beginn erfordert der zeitliche Aufwand etwa fünf bis zehn Stunden pro Woche. Mit der Zeit entwickelt sich das Geschäft jedoch nahezu automatisch - und es bleibt lediglich erforderlich, einmal wöchentlich nachzusehen und gegebenenfalls Werbekampagnen zu optimieren.

Cedric Mattig: Garantierte Unterstützung und finanzielle Unabhängigkeit

Cedric Mattig ist aus gutem Grund der führende Experte für Amazon Kindle Direct Publishing: Er zeichnet sich durch seine umfassende Unterstützung und die Bereitschaft aus, stets die Extra-Meile zu gehen - eine Eigenschaft, die von seinen Kunden besonders geschätzt wird. Seine Teilnehmer profitieren von einer garantierten Erreichbarkeit rund um die Uhr - und auch für individuelle Beratungsgespräche steht er stets zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die NiCe Publishing Consulting GmbH eine Ergebnisgarantie: Innerhalb von spätestens 90 Tagen sind die ersten Einnahmen versichert. Zusätzlich werden Teilnehmer so lange begleitet, bis sie mindestens 10.000 Euro verdienen.

Bereits während seines Studiums vertraute Cedric Mattig auf das Potenzial von Amazon KDP und baute sein eigenes Geschäft auf, um ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Heute strebt er danach, so vielen Menschen wie möglich die gleiche Möglichkeit zu bieten, auch ein unabhängiges Einkommen aufzubauen. Dabei möchte er den Teilnehmern die Freiheit lassen zu entscheiden, ob sie Amazon KDP nebenberuflich oder als Hauptverdienst nutzen möchten. "Ich möchte jedem, der offen für dieses Business ist, einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen und die Skepsis davor nehmen. Denn jeder kann sich ein zweites Standbein aufbauen - ganz ohne Vorerfahrung", so der Experte abschließend.

