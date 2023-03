ARD Das Erste

Sondersendung "Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" am Mittwoch, 29. März 2023, um 14:05 Uhr im Ersten

Noch bevor König Charles III. Anfang Mai zum neuen Monarchen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt wird, reist er mit der Königsgemahlin Camilla Ende März nach Deutschland. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt König Charles III. und seine Frau Camilla am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren. Es ist das erste Mal, dass eine solche Zeremonie am Brandenburger Tor stattfindet.

Das Erste überträgt in der Sondersendung "Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" den ersten Teil des Staatsbesuchs unter anderem mit Eindrücken von den militärischen Ehren am Brandenburger Tor und vom Empfang im Schloss Bellevue. Die Sendung startet im Anschluss an die 14-Uhr-Tagesschau und läuft bis 16:30 Uhr.

Tina Hassel, Studioleiterin Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung. Mit ihr ordnen Annette Dittert, Leiterin des ARD-Studios London, und Leontine von Schmettow, Journalistin und Adelsexpertin, den royalen Besuch für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Redaktion: Frank Jahn, Viktoria Kleber

