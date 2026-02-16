SevenOne Media GmbH

Seven.One Media gewinnt die Werbepartner CUPRA und Multi-Gyn für die neue "Miss Germany"-Staffel

Unterföhring (ots)

Seit dem 31. Januar läuft die neue "Miss Germany"-Staffel "Road to Miss Germany presented by CUPRA" auf sixx und Joyn - erstmals in einem vollständig modernisierten Konzept. Der einst traditionelle Schönheitswettbewerb ist heute eine zeitgemäße Plattform für Female Empowerment und Haltung - und bietet damit auch ein neues, attraktives Werbeumfeld für Marken. Für die jetzt gestartete Staffel konnte die Seven.One Media gemeinsam mit ihrem Kreativvermarkter Seven.One AdFactory direkt CUPRA und Multi-Gyn als Werbepartner gewinnen.

Lennart Harendza, Chief Revenue Officer und Geschäftsführer Seven.One Media: "Die Marke 'Miss Germany' hat eine beeindruckende Transformation durchlaufen und sich zu einer starken, modernen Marke entwickelt. CUPRA und Multi-Gyn können sich hier in einem gesellschaftlich relevanten Kontext positionieren und profitieren zugleich von der Kombination aus TV- und Digital-Reichweite sowie der kreativen Expertise unserer Häuser. Mit Titelpatronaten und kreativen Markenintegrationen hat Seven.One Media wirklich aufmerksamkeitsstarke und zugleich authentische Markenauftritte geschaffen - bis hin zu einem eigens entwickelten Award."

So übernimmt CUPRA etwa das Titelsponsoring von "Road to Miss Germany presented by CUPRA" sowie von der finalen Live-Show "Miss Germany Awards - das Finale presented by CUPRA" am 7. März. In der aktuellen Sendung wurde zudem - im Rahmen einer Produktplatzierung - der neue "CUPRA Inspiration Award" vorgestellt, bei dem die Top 18 selbst die Teilnehmerin auszeichnen, die sie am meisten inspiriert. Zudem ist CUPRA Mobilitätspartner der Staffel und stellt beispielsweise den CUPRA Terramar für die Reise nach Kroatien bereit - dem Schauplatz für Workshops, Pitch-Trainings und Challenges. Der Award wird in der Final-Show vergeben.

Auch Multi-Gyn nutzt das Female-Empower-Umfeld von "Miss Germany" für sich: Die Marke für Intimgesundheit setzt auf den neuen #EmpowerMe-Spot, eine Weiterentwicklung des etablierten Werbeformats #InspireMe. Die Werbeform verbindet Influencer-Storytelling mit klassischer TV-Werbung und bringt Creator in den reichweitenstarken TV-Werbeblock. In der von Studio71 für Multi-Gyn konzipierten und produzierten Adaption sensibilisiert die amtierende Miss Germany, Valentina Busik, mit persönlichem Storytelling für das Thema Intimpflege und -Gesundheit. Der Spot läuft zudem in gekürzterSeite 2 von 2Version auf Joyn. Ab sofort ist die weiterentwickelte Werbeform auch über Seven.One Media buchbar und Teil des offiziellen Werbeformen-Portfolios.

Darüber hinaus setzt Multi-Gyn auf kreative Produktplatzierungen in "Road to Miss Germany presented by CUPRA" - darunter die Multi-Gyn Challenge. Hierbei erhielten einige Kandidatinnen die Möglichkeit, sich mit einem selbst kreierten Instagram-Reel über ein persönliches Tabu-Thema für das Halbfinale zu qualifizieren. Eine Promotionlizenz, TV Cut-Ins sowie ein TV Product Placement Post auf dem Joyn- und sixx Instagram-Kanal runden das Werbeengagement schließlich ab.

Original-Content von: SevenOne Media GmbH