Seven.One Media bringt EWE Go auf den Big Screen und ins Ohr: Kombinierte TV- und Podcast-Kampagne für mehr Ladepower im Winter

München

Weihnachten steht vor der Tür, die Temperaturen liegen nahe bei Null - der ideale Zeitpunkt, um E-Auto-Fahrer:innen daran zu erinnern, im Winter häufiger zu laden. Denn Kälte reduziert Reichweite und Ladeleistung. Damit man dennoch sicher und unkompliziert ans Ziel kommt, braucht es ein flächendeckendes, zuverlässiges Ladenetz. Genau das bietet EWE Go. Um diese Botschaft wirkungsvoll in der reiseintensiven Adventszeit zu platzieren, setzt der Ladeinfrastrukturanbieter auf eine smarte Werbe-Kombination aus dem Hause Seven.One Media, die in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur moccamedia geplant wurde: Addressable-TV-Werbung auf dem Big Screen und akustische Präsenz durch Podcast-Ads.

Bis zum Jahreswechsel sehen automobil- und E-Mobility-affine Zuschauer:innen in ausgewählten Bundesländern beim Einschalten der TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe den SwitchIn von EWE Go - eine 10-sekündige, aufmerksamkeitsstarke Einblendung, die beim Senderwechsel erscheint und dazu animiert, an EWE Go-Ladestationen zu laden. Parallel dazu läuft Podcast-Werbung via Presenter Read Ads im gesamten Premium Audio Network von Seven.One Audio. Durch diese Kombination verbindet die Kampagne smart die hohen TV- und Podcast-Reichweiten von ProSiebenSat.1 mit der hohen Werbewirkung der beiden Mediengattungen.

"Bei Seven.One Media erfüllen wir alle Bedürfnisse unserer Werbekunden aus einer Hand - auch crossmedial. Wir bringen EWE Go auf den Big Screen und machen sie in direkter Nähe zum TV-Programm visuell erlebbar. Gleichzeitig sorgen wir mit Podcast-Werbung über unseren Podcast-Vermarkter für eine starke Präsenz im Ohr - und erreichen dank präzisem Targeting und KI die Zielgruppe genau dort, wo sie offen für die Botschaft ist," erklärt Lennart Harendza, Chief Revenue Officer von Seven.One Media.

Die Podcast-Ads werden mithilfe von demografischem und kontextuellem Targeting ausgespielt - mit besonderem Fokus auf Entscheidungsträger:innen sowie Selbstständige und Themen rund um Automobil und Elternschaft. Damit erreicht die Kampagne unter anderem Hörer:innen von "Alles auf Aktien", "Gysi gegen Guttenberg" und "Stammplatz". Möglich wird das durch KI: Jede Podcast-Folge wird automatisch transkribiert, analysiert und thematisch geclustert. So können Ads per Dynamic Ad Insertion (DAI) genau dann ausgespielt werden, wenn relevante Themen mit positivem Tonus besprochen werden.

Marcel Brieske, Marketing-Leiter bei EWE Go: "Winter und E-Autos - das kann knifflig werden. Sinkende Reichweite verunsichert schnell. Als einer der Top 5 Ladeinfrastrukturanbieter in Deutschland mit rund 3.000 Ladepunkten bundesweit, ist es uns daher wichtig, unseren Zielgruppen in dieser Phase die Reichweitenangst zu nehmen. Genau das gelingt uns nun mit unserer Dezember-Kampagne und der Vermarktungsexpertise von Seven.One Media. Wir sprechen sie über verschiedene Sinne an - und können unsere Botschaft genau dort platzieren, wo sie maximale Wirkung entfaltet. Zusätzlich positionieren wir EWE Go als erste Adresse fürs Laden."

