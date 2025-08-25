PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KfW

KfW Research erhöht Wachstumsprognose für Deutschland für 2026 deutlich

Frankfurt am Main (ots)

  • Bruttoinlandsprodukt dürfte im kommenden Jahr real um 1,5 Prozent zulegen
  • Für 2025 rechnet KfW Research nun mit einem Plus von immerhin 0,2 Prozent
  • Investitionspaket des Bundes wird Konjunktur anschieben

Die Bundesregierung plant, die Fiskalpolitik bereits in diesem Jahr sehr expansiv auszugestalten. Der Fiskalstimulus des Bundes kommt noch schneller und auch größer als gedacht. KfW Research geht deswegen für das Jahr 2026 von einem deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum aus als bislang und erhöht seine Prognose um 0,5 Prozentpunkte auf nun 1,5 Prozent.

Für das laufende Jahr hebt KfW Research seine Prognose ebenfalls von 0,0 Prozent auf nun 0,2 Prozent an. Im laufenden Quartal wird die deutsche Wirtschaft nur geringfügig wachsen, dann aber dürfte die konjunkturelle Aufwärtsdynamik schrittweise zunehmen. "Für die deutsche Wirtschaft sollte zum Jahresende hin der Rückenwind überwiegen. Schon im vierten Quartal ist mit einem ersten konjunkturellen Schub durch die Investitionsoffensive des Bundes zu rechnen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Signale für eine zunehmende Kreditnachfrage der Unternehmen und Haushalte weisen auch auf einen Anstieg der privaten Investitionstätigkeit hin. Die signifikanten US-Zollerhöhungen seit Frühjahr 2025 scheinen die Unternehmen recht gut zu verkraften."

Das Wachstum der Eurozone im laufenden Jahr wird durch eine - nach Revisionen - überraschend starke Entwicklung zum Jahresstart geprägt. KfW Research korrigiert seine Wachstumsprognose für 2025 um 0,4 Prozentpunkte nach oben auf 1,2 Prozent. Nachdem zollbedingte Vorzieheffekte ausgelaufen sind, geht es nun vorerst mit einer geringeren Geschwindigkeit weiter. Für 2026 rechnet KfW Research dann mit einem Wachstum von 1,1 Prozent für die Eurozone.

Für die Inflation bleibt KfW Research bei seiner bisherigen Prognose für Deutschland von 2,1 Prozent für 2025 und 2,0 Prozent im kommenden Jahr (gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI). "Die Inflation in Deutschland ist nach dem zurückliegenden Preisschock wieder unter Kontrolle", sagt Dr. Dirk Schumacher. Für 2025 erwartet die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW Verbraucherpreissteigerungen in der Eurozone um 2,0 Prozent und 1,9 Prozent für 2026.

Auf- und Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen und europäischen Konjunkturentwicklung ergeben sich insbesondere durch weiter bestehende Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik, sowie durch Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung und Wirkung des Investitionspakets in Deutschland.

Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass | KfW

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: nina.luttmer@kfw.de, Internet: www.kfw.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KfW mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KfW
Weitere Storys: KfW
Alle Storys Alle
  • 07.08.2025 – 10:39

    KfW: Gutes erstes Halbjahr 2025 - mehr Förderung für Wirtschaft und Privatkunden

    Frankfurt a. M. (ots) - - Neuzusagen deutlich um 4,7 auf 39,4 Milliarden Euro gestiegen - Förderaufwand in Höhe von 246 Millionen Euro durch Einsatz eigener Mittel - Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation mehr als verdoppelt auf 6,9 Milliarden Euro - Die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung für Privatkunden ist um ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:00

    KfW Research: Stimmung im Mittelstand bleibt auf Erholungskurs

    Frankfurt am Main (ots) - - KfW-ifo-Geschäftsklima steigt das fünfte Mal in Folge - Besonders das Verarbeitende Gewerbe ist optimistischer - Konjunkturaufschwung scheint greifbar Der deutsche Mittelstand schaut immer positiver auf die kommenden Monate. Das Geschäftsklima stieg dadurch im Juli zum fünften Mal in Folge - diesmal um 1,6 Zähler auf nun minus 12,4 ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 10:32

    KfW Research: Elektroautos nehmen Fahrt auf

    Frankfurt am Main (ots) - - Weltweiter Anteil hat sich in drei Jahren mehr als verdoppelt - Anteil reiner E-Autos an deutschen Auto-Exporten auf 27 Prozent gestiegen - Hierzulande legt der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen auf 29 Prozent zu - Rekordwert beim Ladestrom: Mehr als ein Drittel stammt aus selbst erzeugtem Grünstrom Elektroautos nehmen Fahrt auf. Der weltweite Anteil von E-Autos hat sich in drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren