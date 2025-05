Badische Zeitung

Humanitäre Lage in Gaza: Schuld verpflichtet

Kommentar von Sigrun Rehm

Freiburg (ots)

Vertreter internationaler Hilfeorganisationen berichten von erschütternden Szenen, in denen Frauen um eine Flasche Wasser flehen, Männer in den Trümmern nach verschütteten Angehörigen graben und ausgehungerte Kinder apathisch auf den Tod warten. (...) Gerade in Deutschland, wo dieser Tage an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Schrecken des Holocaust erinnert wird, sollte man nicht verlegen wegsehen. Sich für die Einhaltung des Völkerrechts und die Würde aller Menschen einzusetzen, ist die wichtigste Lehre aus deutscher Schuld." https://mehr.bz/ah250505a

