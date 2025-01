KfW

Wettbewerbs-Endspurt: Impulsgeber für Kommunen der Zukunft gesucht - KfW Award Leben 2025 zeichnet nachhaltige und innovative Kommunen aus

Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 17. März 2025

Prämiert werden Projekte in den Kategorien "Energie- und Wärmewende", "Digitale Bildung" und "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen"

Zusätzlicher Sonderpreis in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS)

Teilnehmen können Kommunen oder Unternehmen in kommunaler Trägerschaft

Insgesamt 40.000 EUR Preisgeld

Am 17. März 2025 endet die Bewerbungsphase für den KfW Award Leben 2025. Der Award wird von der KfW Bankengruppe zum zweiten Mal ausgeschrieben.

Der Klimawandel, die Digitalisierung sowie der demografische Wandel stellen unsere Städte und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Es braucht innovative Konzepte und mutige Lösungen für die Kommunen von morgen. Vieles ist in Deutschland bereits umgesetzt worden. Um nachhaltige und zukunftsweisende Projekte in den Kommunen ins Rampenlicht zu stellen, hat die KfW Bankengruppe den KfW Award Leben ausgerufen.

Noch bis zum 17. März 2025 können sich Kommunen jeder Größe sowie Unternehmen in kommunaler Trägerschaft mit Projekten online bewerben, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben. Integration, Innovation, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit sind nur einige Kriterien dabei.

Die Erfolgsbeispiele sollen Impulse für die Kommunen von morgen liefern und andere zum Nachahmen motivieren. Die Projekte sollen sichtbare Ergebnisse vorweisen können und einen gemeinwohlorientierten Charakter haben.

Prämiert werden Erfolgsbeispiele in den Kategorien "Energie- und Wärmewende", "Digitale Bildung" sowie "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen". Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis "Inklusion leben - Behindertensport vereint Kommunen".

In der Kategorie "Energie- und Wärmewende" werden kommunale Projekte prämiert, die einzelne Bereiche des Stadtlebens oder auch ganze Quartiere möglichst umfassend klimagerecht gestaltet haben.

In der Kategorie "Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen" sucht die KfW kommunale Wohnprojekte, die Wohnflächeneffizienz und Bezahlbarkeit im Fokus haben.

In der Kategorie "Digitale Bildung" werden kommunale Projekte ausgezeichnet, die Bildung bzw. Aus- und Weiterbildung auf digitalem Weg erfolgreich umgesetzt haben.

In der Sonderkategorie "Inklusion leben - Behindertensport vereint Kommunen" werden Kommunen ausgezeichnet, welche die Teilhabe behinderter Menschen an den Sportangeboten in der Kommune in besonderem Maße ermöglichen. Die Ausschreibung erfolgt in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Der KfW Award Leben ist mit insgesamt 40.000 EUR Preisgeld dotiert, welches sich auf die vier Kategorien in gleichen Anteilen verteilt. In jeder Kategorie erhält jeweils der erste Preisträger 5.000 EUR, der zweite 3.000 EUR und die Gewinner des dritten Preises erhalten 2.000 EUR. Ausgezahlt wird das Preisgeld an eine gemeinnützige Einrichtung oder Organisation, welche durch die jeweilige Gewinner-Kommune benannt wird.

Die Auswahl trifft eine Jury, die mit Experten der jeweiligen Kategorie besetzt ist. Eine Veröffentlichung der Jurymitglieder erfolgt im Februar 2025.

Alle Gewinner-Projekte werden am 02. Juni 2025 in einer feierlichen Veranstaltung im Rahmen des vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) ausgerichteten deutschen Kommunalkongresses in Berlin ausgezeichnet. Der TV-Sender n-tv ist Medienpartner des Awards und berichtet im Anschluss in einer Sondersendung über Preisträger und Verleihung.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen finden Sie unter www.kfw.de/award

