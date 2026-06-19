Stuttgarter Nachrichten

Kein Fall für das Abstellgleis

Ältere Beschäftigte werden gebraucht. Ohne ihr Zutun laufen die Bestrebungen zum Steuerbonus namens Aktivrente ins Leere.

Stuttgart (ots)

Weitsichtige Personalführungen pflegen ihre Beschäftigten als das wichtigste Kapital, was sie haben. Doch vielfach sind die Älteren vor allem ein Kostenfaktor, dessen man sich eher früher als später entledigt. Somit gehört es zu den eklatanten Widersprüchen in der Wirtschaft, dass die Arbeitgeberverbände gebetsmühlenartig eine Anhebung des Rentenzugangs und eine Beseitigung der Frühverrentung fordern.(...) Gleichzeitig tun die (Mitglieds-)Unternehmen viel dafür, gerade höhere Altersjahrgänge mit mehr oder weniger Druck loszuwerden - in der Krise erst recht. Rendite first! (...) Ältere Beschäftigte werden gebraucht. Sonst laufen auch die Bestrebungen zum Steuerbonus namens Aktivrente ins Leere, von dem man sich ohnehin nicht so viel erwarten darf. Es braucht jetzt endlich einen Gesinnungswandel, der zu den politischen Ansprüchen passt. Den kann selbst ein noch so weitsichtig erdachtes Konzept der Rentenkommission nicht herbeizaubern.

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