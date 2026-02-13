Stuttgarter Nachrichten

Keine Frage der Wirtschaftlichkeit

Als Reaktion auf Übergriffe will die Bahn ihre Mitarbeiter technisch besser ausrüsten. Das mag sinnvoll sein, ein Ersatz für mehr Personal ist es aber nicht.

Berlin (ots)

Nur ist vor falschen Hoffnungen zu warnen: Bodycams schützen nicht vor spontanen Kurzschluss-Taten. Sie sind deshalb eine Ergänzung, kein Ersatz für mehr Personal. Dass Zugbegleiter in Regionalzügen meist alleine unterwegs sind und sich auch buchstäblich alleine gelassen fühlen, muss nicht sein. Da sind Vorwürfe an die Bahn falsch adressiert. Die entscheidet nur im eigenwirtschaftlichen Fernverkehr. Bei den Regionalbahnen sind die Länder in der Pflicht. Doppelbesetzungen scheitern zumeist an den Verträgen der Länder mit der Bahn. Sie bestellen, was die Bahn im Regionalverkehr zu liefern hat - und sie zahlen dafür. Sicherheit kostet, und sie ist eine politische Frage. Keine wirtschaftliche.

