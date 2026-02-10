PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Stuttgarter Nachrichten

Geld, Macht und Sex
Die Öffnung der Epstein-Akten ist rechtlich fragwürdig - und das Schweigen der Täter bisher ungebrochen.

Stuttgart (ots)

Die geöffneten Akten, das ist die andere Seite, ermöglichen einen genaueren Blick auf Jeffrey Epstein. Er war ein Menschenfänger im doppelten Sinne: Er zog Menschen unterschiedlichster Art in seinen Bann, von Bill Clinton bis Donald Trump, vom Tech-Milliardär Elon Musk bis zum Kulturguru Jack Lang, von Prinz Andrew bis Kronprinzessin Mette-Marit, und beutete gleichzeitig Hunderte Frauen und Mädchen sexuell aus. Wie durch ein Schlüsselloch ist hier eine grenzüberschreitende Elite zu besichtigen, die vor allem am eigenen Vergnügen, am eigenen Vorteil interessiert ist - und die jetzt durch Herumdrucksen und Herausreden angesichts ihrer engen Beziehungen zu einem verurteilten Sexualstraftäter auffällt. Keiner von ihnen will von den Verbrechen gewusst haben. Keiner, der sich an den Frauen vergriffen hat, bekannte sich bisher schuldig. Niemand außer Epstein und Maxwell wurde angeklagt.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren